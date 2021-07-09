Apple'a kritik uyarı! Yönetmelik değişiyor

App Store dışında herhangi bir yerde iOS uygulamalarının sunulmaması tartışma konusu olmaya devam ederken, Avrupa’nın yeni bir yönetmelik üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Teknoloji devine uyarı notu gönderildi. Şimdi ise iOS cihazlarla ilgili yeni bir adım atılması bekleniyor.

Apple için önümüzdeki haftalar sıkıntılı geçebilir. Phone Arena'nın Reuters 'a dayandırdığı haberine göre Avrupa Komisyonu'nun üst düzey isimlerinden Margrethe Vestager, Apple 'ı, App Store'daki rekabetin önüne geçmek, savuşturmak için gizlilik ve güvenlik endişelerini kullanmakla suçladı. Uygulamaların App Store dışında indirilemediğini belirtti. Bu konu hakkında teknoloji devini uyardı.

Margrethe Vestager, Apple'la ilgili olarak 2020'den beridir yeni bir yönetmelik üzerinde çalışıyor. Söz konusu yönetmelik, iOS cihazlara App Store ve web üzerinden uygulama yüklenmesine olanak sağlıyor.

Apple CEO 'su Tim Cook, haziran ayında yaptığı bir konuşmada söz konusu durumun iPhone ekosisteminin gizliliğini ve güvenliğini yok edeceğini belirtti.

Margrethe Vestager'in öne sürdüğü yönetmelik değişime açık ve kesinleşmesi için birden fazla AB ülkesinden, ülkelerin kendi yasalarından geçmesi gerekiyor. Bazı uzmanlar ise Vestager'in attığı adımların önümüzdeki aylarda şekillenebileceğini de söyledi.

Apple diğer yandan iPhone 13 için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. İsimsiz sektör kaynaklarının iddialarına göre iPhone 13 seri üretime girdi ve Apple geçtiğimiz seneki gibi geç bir tarihte tanıtım yapmak istemiyor. Bilindiği üzere Apple, iPhone 12 tanıtımında geleneksel takvimine bağlı kalamamış ve beklenenden daha geç resmi tanıtım gerçekleştirmişti. Kaynaklar, corona virüs salgınının 2020'de tedarik zincirini etkilediğini, fakat Apple ve tedarikçilerinin üretim konusunda bu sefer gerekli önlemleri aldıklarını söyledi.