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Avrupa'dan Türkiye'ye geliyor! Flaş uyarı, yarın başlıyor...

AA |  24 Şubat 2021 Çarşamba - 13:18 | Son Güncelleme : 24 02 2021 - 13:30

Türkiye bu hafta çöl tozu etkisine giriyor. Perşembe günü ülkeye Avrupa'dan yoğunluğunu azaltarak gelecek. Özellikle Türkiye'nin güney kesimlerinde etkili olacak. Hafta başından itibaren de kuzeyden başlayarak etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Çöl tozunun taşınımının, sağlık sorunlarına neden olabileceği ve vatandaşların dikkat etmesi gerektiği belirtildi. İşte Prof. Dr. Hüseyin Toros'un açıklamaları...


İstanbul Teknik Üniversitesi  (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim  Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, yaptığı açıklamada, çöl tozlarının her yıl farklı  güzergahlar kullanıp kıtalar ve okyanusları aşarak farklı ülkelere gittiğini  söyledi.
 
 Yaşanan durumun doğanın normal bir olayı olduğunu aktaran Toros, "Şu  anda ise Kuzey Afrika üzerinde oluşan alçak basınç sistemiyle havalanan çöl  tozları, kumlar Avrupa üzerindeki yüksek basınç alanıyla Avrupa'ya taşınıyor.  Avrupa şu anda çöl tozunun etkisi altında." değerlendirmesini yaptı.
 
Toros, Türkiye'nin de yüksek basınç alanı etkisinde bulunduğunu vurgulayarak, şu bilgileri verdi:
 
"Avrupa'da hafta boyunca etkili olacak çöl tozlarının perşembe gününde  ülkemize kadar yoğunluğunu azaltarak gelmesi bekleniyor. İTÜ Meteoroloji  Mühendisliği Bölümü Modelleme Takımının atmosferik sayısal model  değerlendirmelerine göre, çöl tozları yoğunluğu hafif de olsa hafta sonu ülkemiz  genelinde etkisini gösterecek. Avrupa’da etkili olan çöl tozları özellikle  kuzeyli hakim rüzgarların etkisiyle Türkiye'nin güney kesimlerine doğru inerek  etkili olacak. Hafta başından itibaren de kuzeyden başlayarak etkisini kaybetmesi  tahmin ediliyor. Çöl tozunun taşınımı, sağlık sorunlarına da neden olabiliyor.  Havadaki toz yoğunluğunun artması solunum sıkıntısı olanları etkileyebilir. Yoğun  toza maruz kalmak da bağışıklık sistemimizi olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle  sağlık sorunları olan vatandaşların dikkat etmesinde fayda bulunuyor."
 
"Pus sebebiyle görüş mesafesinin düşmesinin hava kirliliği olarak algılanmaması gerekiyor"
 
Türkiye'de güneşli havanın hakim olduğunun da altını çizen Toros, bu  nedenle geceleri havanın ayaz , günlük sıcaklık farklılıklarının fazla  olabildiğini anlattı.
 
Toros, yüksek basınç etkisinin havada daha çok inici durum  sergilediğini ifade ederek, sözlerini şöyle tamamladı:
 
"Normal şartlarda sıcaklık yükseklik ile azalır. Bu günlerde bilhassa  güneş battıktan sonra yeryüzünün hızlı soğuması sebebiyle sıcaklık terselmesi  meydana gelebiliyor. Yerin hızlı soğuması ile yere yakın tabakada havada asılı  küçük su damlacıkları yani pus veya sis oluşabiliyor. Pus sebebiyle görüş  mesafesinin düşmesi hava kirliliği olarak algılanmaması gerekiyor."
 

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