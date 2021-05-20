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Avrupa'dan dengeleri değiştirecek karar! Resti çektiler

AA |  20 Mayıs 2021 Perşembe - 20:20 | Son Güncelleme : 20 05 2021 - 20:20

Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekilleri, üyelerine yaptırım uygulayan Çin ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki yatırım anlaşmasını onaylamayacaklarını bildirdi.


Brüksel'de yapılan AP Genel Kurul oturumunda, Çin'in AB kurumları ve  AP milletvekillerine karşı uyguladığı yaptırımlara ilişkin karar tasarısı  oylandı. Çin'in AB'ye yönelik yaptırımlarının kınandığı tasarı, 599 "evet", 30  "hayır" ve 58 "çekimser" oyla kabul edildi. Karar tasarısında, Çin'in uyguladığı  yaptırımlar nedeniyle üzerinde aralık ayında uzlaşı sağlanan AB-Çin yatırım  anlaşmasının AP tarafından onaylanmayacağı belirtildi.
 
Anlaşma onay sürecinin başlaması için öncelikle Çin'in yaptırımlarını  kaldırması talep edilen tasarıda, mevcut durumda AB-Çin anlaşmasının  onaylanmasının mümkün olmadığına dikkat çekildi. Tasarıda, Uygur Türklerine  yönelik insan hakları ihlalleri nedeniyle AB'nin Çinli kişi ve kurumlara yönelik  yaptırımlarına da destek verildi.
 
AB ile Çin arasında 2014 yılından beri devam eden yatırım anlaşması  müzakerelerinde aralık ayında uzlaşı sağlanmıştı. Anlaşma ile AB yatırımcılarının  Çin piyasalarına daha fazla erişebilmesi amaçlanıyordu. Anlaşmanın yürürlüğe  girmesi için AB üyesi ülkeler ve AP tarafından onaylanması gerekiyordu.
 
AB, mart ayında, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesinde Uygur Türklerine  yönelik baskılar ve insan hakları ihlalleri nedeniyle 4 Çinli yetkiliye ve 1  kuruma yaptırım kararı almıştı. Çin de misillemede bulunarak, aralarında 5 AP  milletvekilinin de yer aldığı toplam 10 kişi ile AP insan hakları alt komitesinin  de yer aldığı 4 kuruma yaptırım uygulama kararı almıştı.

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