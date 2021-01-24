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Avrupa'da kıtlık krizi! Büyük korku, yüzde 200 arttı

AA |  24 Ocak 2021 Pazar - 22:23 | Son Güncelleme : 24 01 2021 - 22:23

Fransa'da halk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının 2021 boyunca süreceği endişesi ve kıtlığa neden olacağı korkusuyla gıda stokluyor.


Bilgi Kaynakları Şirketinin (IRI) açıkladığı verilere göre,  Fransızlar, kıtlık ve stokların tükeneceği endişesiyle uzun süre muhafaza  edilebilen dondurulmuş gıda ve konserve satın almaya yöneldi.
 
Stoklanan ürünler arasında en çok tütsülenmiş balık, et, kıyma, ekmek  ve donmuş sebzelerin yanı sıra dondurma da yer alıyor.
 
Ülkede, kaz ciğeri satışları yüzde 50, tütsülenmiş balık satışları  yüzde 28, şampanya satışları ise yüzde 20 arttı.
 
Fransızların 2021 yazının çok sıcak geçeceği beklentisi nedeniyle  dondurma stoklamaya yöneldikleri bildirildi.
 
Dondurma ve dondurulmuş sebze ürünleriyle tanınan market zinciri  Thiriet'in dondurma satışlarının yüzde 200 arttığı belirtildi.
 
Ülkede 2013'te yaşanan at eti skandalından sonra et tüketimi düşmüştü  ancak Kovid-19 salgınından bu yana et satışında büyük artış gerçekleşmişti.
 

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