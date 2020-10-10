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Avrupa'da günlük en yüksek corona virüs vakası Fransa'da

AA |  10 Ekim 2020 Cumartesi - 22:50 | Son Güncelleme : 10 10 2020 - 22:50

Fransa'da son 24 saatte 26 bin 896 kişide daha yeni tip corona virüs (Kovid-19) tespit edilmesiyle salgının başından bu yana ülkede ve Avrupa'da görülen en yüksek vaka sayısına ulaşıldı.


Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede 54 kişinin  daha yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı sayısı 32 bin 684'e ulaştı.
 
Fransa'da virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 26 bin 896 artışla  718 bin 873'e yükseldi. Bu rakam, salgının başından bu yana ülkede ve Avrupa'da  kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısı oldu.
 
Son 7 günde 4 bin 999 kişi hastanelerde tedavi altına alındı,  bunlardan 928'si yoğun bakımda yatıyor. Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı  ise yüzde 11'e ulaştı.
 
Ülkede, son olarak dün kayıtlara geçen 20 bin 746 vakayla salgının  başlangıcından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı tespit edilmişti.
 
  
 

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