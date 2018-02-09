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Avrupa'da büyük anlaşmazlık! Gerçekleşmeyebilir

AA |  09 Şubat 2018 Cuma - 19:07 | Son Güncelleme : 09 02 2018 - 19:11

AB Komisyonunun Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier, İngiltere'nin üyelikten ayrılmasının ardından yaklaşık iki yıl olacağı tahmin edilen geçiş sürecine ilişkin taraflar arasında anlaşmazlıklar bulunduğunu, bu nedenle geçiş sürecinin gerçekleşemeyebileceğini bildirdi.


Tarafların hafta boyunca Brüksel'de yürüttükleri müzakerelerin  ardından basına açıklamalarda bulunan Barnier, temel gündem maddelerinin İrlanda,  ayrılık anlaşmasının yönetimi ve geçiş süreci olduğunu belirtti.
 
İngiltere'nin talebi üzerine ayrılık tarihinin ardından geçiş sürecini  27 AB üyesinin de kabul ettiğini hatırlatan Barnier, "İngiltere bir taraftan  ortak pazar ve Gümrük Birliğinin getirdiği faydalardan yararlanıp diğer taraftan  kuralları ve yasaları göz ardı edemez." diye konuştu.
 
"Geçiş süreci gerçekleşmeyebilir"
 
Barnier, "Geçiş sürecine ilişkin önemli anlaşmazlıklar ortaya çıktı.  Dürüst olmak gerekirse, eğer bu anlaşmazlıklar çözülemezse geçiş süreci  gerçekleşmeyebilir." dedi.
 
Barnier, anlaşmazlıklardan birinin İngiltere'nin AB vatandaşlarına  serbest dolaşım hakkını geçiş süreci boyunca tanıması ancak geçiş sürecinde  İngiltere'ye gelen AB vatandaşlarına süreç sona erdikten sonra bu hakkı  tanımayacak olmasından kaynaklandığını vurguladı.
 
Diğer bir hususun ise İngiltere'nin geçiş sürecinde yeni kabul edilen  bir AB yasasına itiraz hakkı talep etmesinden kaynaklandığına dikkati çeken  Barnier, İngiltere'nin birlikten çıkmak istemesine rağmen AB politikalarına dahil  olmak istediğini, bunun ise anlaşılamaz bir durum olduğunu ifade etti.
 
İngiltere geleceğe ilişkin planını sunmadı
 
Müzakerelerde İngiltere'nin AB'yle gelecekte ne tür bir ilişki  yürütmek istediğine dair bir plan sunmasının beklendiğini ancak bunun bu  müzakerelerde gerçekleşmediğini kaydeden Barnier, "İngiltere hükümetinin bu  çerçevede alacağı kararları merakla bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
 
Barnier, İrlanda'nın da müzakerelerde önemli bir yer tuttuğunu, AB'nin  İrlanda ve Kuzey İrlanda arasında "sert bir sınır" oluşmaması için elinden  geleceğini yapacağını söyledi.
 
Ayrılık anlaşmasının yönetimine ilişkin Barnier, İngiltere ve AB  arasında Avrupa Adalet Divanının yetkisine ilişkin anlaşmazlığını halen sürdüğünü  bildirdi.
 
Brexit süreci
 
İngiltere ile AB Komisyonu aralık ayında vatandaş hakları, AB'ye  yapılacak ödemeler ve İrlanda adasındaki sınır sorununu kapsayan başlıklardan  oluşan müzakerelerin birinci safhasıyla ilgili anlaşmaya varmıştı.
 
İngiltere ile AB arasında Brexit sonrası ticari ilişkilerin ele  alınacağı, müzakerelerin ikinci safhasına ilerleyen aylarda geçilmesi bekleniyor.
 
2017 yılının haziran ayında başlayan müzakereler için AB Komisyonunun  Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier ve İngiltere'nin Brexit Bakanı David Davis  başkanlığındaki teknik ekipler görevlendirilmişti.
 
İngiltere, 2016 yılının haziran ayında yapılan referandumla yüzde 48'e  karşı yüzde 52 oyla AB'den ayrılma kararı almış, 29 Mart 2017'de de Lizbon  Anlaşması'nın 50. maddesini işleterek ayrılık sürecini resmen başlatmıştı.

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