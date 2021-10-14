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Avrupa'da bir kriz daha! Fransa'dan İngiltere'ye misilleme tehdidi

AA |  14 Ekim 2021 Perşembe - 23:12 | Son Güncelleme : 14 10 2021 - 23:12

Fransa'nın Avrupa Birliği (AB) İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Clement Beaune, İngiliz sularında avlanmaları için Fransız balıkçılara lisans vermemeye devam etmesi halinde İngiltere'ye karşı 8 gün içinde misilleme yapacaklarını bildirdi.


Beaune, yaptığı açıklamada, yaşanan balıkçı sorununda çok sabırlı  davrandıklarını, İngiltere'nin Fransız balıkçılara İngiliz sularında avlanmaları  için gerekli lisansı, bilgi eksikliği nedeniyle değil siyasi tercihi sonucu  vermediğini belirtti.
 
Bunun sadece Fransa'nın değil aynı zamanda Avrupa'nın da sorunu  olduğunu ifade eden Beaune, bu konuda Avrupalı ortaklarını harekete  geçirdiklerini söyledi.
 
Beaune, İngiltere'nin Fransız balıkçılara lisans vermemeye devam  etmesi ve olumlu işaret almamaları halinde 8 gün içinde ulusal veya Avrupa  düzeyinde misilleme yapacaklarını kaydetti.
 
 AB ve İngiltere arasında 2021'deki balıkçılık kotalarının  belirlenmesine yönelik müzakerelerde uzlaşı sağlanabildi ancak özellikle Fransız  balıkçılar belirlenen bölgelerde faaliyet gösteremedi.
 
İngiltere'ye bağlı Jersey Adası yönetimi, kendi sularında avlanmaya  devam etmek isteyen Fransız balıkçı teknelerinden, geçmişteki faaliyetlerine dair  kanıt sunmalarını istemişti. Bu durum, İngiltere ve Fransa arasında gerilime  neden oldu.
 
Fransa, Jersey'in elektriğini kesme tehdidinde bulunmuş, Fransız  balıkçılar da adanın limanını ablukaya almıştı.
 
 İngiliz hükümeti, Jersey Adası'na önlem olarak iki donanma gemisi  göndermiş, Fransa da bunun ardından misilleme olarak bölgeye iki donanma gemisi  gönderme kararı almıştı.
 
Fransız balıkçıların ablukasının bitmesi üzerine donanma gemileri  karşılıklı olarak geri çağırılmıştı. Fransa, balıkçılık konusunda AB'nin Birleşik  Krallık'a karşı daha katı davranmasını talep ediyor.
 
Manş Adaları'ndan olan Jersey'nin elektriğinin yüzde 95'i yaklaşık 14  mil uzaklıktaki Fransa tarafından sağlanıyor. Kendine has bir yönetimi olan ve  Kraliçe'nin bir temsilcisi bulunan ada, uluslararası arenada İngiltere tarafından  temsil ediliyor.
 

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