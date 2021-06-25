Avrupa'da bir ilk! Tüm koronavirüs kısıtlamalarını kaldırıyorlar

Böylelikle İzlandalılar yarından itibaren tüm dünyada uygulanan sosyal mesafe, maske takma zorunluluğu gibi yasaklar olmadan hayatlarına devam edebilecek.

İzlanda'nın aldığı bu karar ülkenin baş bulaşıcı hastalıklar uzmanı Þórólfur Guðnason danışmanlığında alındı.

Ülkede hali hazırda 300 kişiden fazla grupların bir araya gelmesi yasak. Koronavirüs tedbirleri kapsamında seçili aktiviteler için maske takma zorunluluğu ve bir metrelik sosyal mesafe kuralı da kısıtlamalar arasında. Tüm bu uygulamalar ise bu gece yarısı sonrasında ortadan kalkmış olacak.

İzlanda Sağlık Bakanı Svandís Svavarsdóttir sabah saatlerinde yaptığı açıklamada 'Geçmişte içinde yaşadığımız ve uzun süredir özlemini çektiğimiz eski toplumu yeniden hayata geçiriyoruz.' ifadesini kullandı.

İzlanda böylelikle koronavirüs kısıtlamalarını tamamen kaldıran ilk Avrupa ülkesi oldu. Ülke salgının başından beri aldığı katı kurallar, yaygın PCR testi uygulaması ve vaka takibiyle iyi bir mücadele örneği vermiş ancak 2020 ve 2021 yılları içinde zaman zaman vaka artışlarını önlemek için yine de Kovid-19 kuralları getirmek durumunda kalmıştı.

Kalkan yasaklar sadece İzlanda sınırları içinde geçerli olacak. Ülkeye dışarıdan girecekler için geçerli kurallar ve kısıtlamalar ise devam edecek.

Hükümet ülke nüfusunun yüzde 87'sinin en az birinci aşılarını yaptırdığını açıklarken bu oranında dünyada en yüksek aşılama oranlarından birisi olduğu bilgisini paylaştı.

360 bin nüfuslu İzlanda'da salgının başlangıcından beri 6 bin 637 vaka görülürken virüs yüzünden sadece 30 kişi hayatını kaybetti.