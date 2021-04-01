Avrupa'da aşı krizi devam ediyor! Resti çekti, Rusya'dan alacak

Başbakan Kurz, Rusya 'nın Viyana Büyükelçisi Dmitrii Liubinski ile yaptığı görüşmenin ardından Twitter üzerinden açıklamalarda bulundu.

Rusya tarafından aşıların teslimatına ilişkin onay alınmış olmasından duyduğu memnuniyeti vurgulayan Kurz, "Son metrelerdeyiz, büyük ihtimalle gelecek haftaya Sputnik V sipariş edilebilecek." ifadesini kullandı.

1 MİLYON DOZ RUS AŞISI

Kurz, siparişlerin verilmesi durumunda, nisan için 300 bin, mayıs için 500 bin ve son olarak haziranda ise 200 bin doz aşı tedarik edileceği bilgisini paylaştı.

Rus tarafıyla uzun zamandır konuya ilişkin görüşmeler gerçekleştirdiklerini aktaran Kurz, halihazırda siparişe ilişkin detayların görüşüldüğünü, aşıların kısa sürede teslim edilebileceğini kaydetti.