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Avrupa borsaları yükselişle kapandı

30 Mart 2021 Salı - 19:38 | Son Güncelleme : 30 03 2021 - 19:38

Avrupa borsaları, ekonomik toparlanma beklentilerinin artmasıyla günü yükselişle tamamladı. Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,71 artışla 430,65 puana çıktı.


İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,53 artarak 6.772,12, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,29 değer kazanarak 15.008,61, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,21'lik artışla 6.088,04 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,88'lik yükselişle 24.636,39 puana ulaştı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.15 itibarıyla yüzde 0,33 değer kaybederek 1,17 seviyelerinden işlem görüyor.

Avrupa'da Kovid-19 salgınında üçüncü dalga, artan vakalar ve aşılamadaki tedarik sorunları konusundaki endişelere rağmen yatırımcılar, Avro Bölgesi'nde ekonomik toparlanma beklentisinin artışına odaklandı.

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