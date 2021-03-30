Avrupa borsaları yükselişle kapandı

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,53 artarak 6.772,12, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,29 değer kazanarak 15.008,61, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,21'lik artışla 6.088,04 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,88'lik yükselişle 24.636,39 puana ulaştı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.15 itibarıyla yüzde 0,33 değer kaybederek 1,17 seviyelerinden işlem görüyor.

Avrupa'da Kovid-19 salgınında üçüncü dalga, artan vakalar ve aşılamadaki tedarik sorunları konusundaki endişelere rağmen yatırımcılar, Avro Bölgesi'nde ekonomik toparlanma beklentisinin artışına odaklandı.