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Avrupa Birliğine seyahatlerde yeni dönem! Resmen onaylandı

AA |  26 Mayıs 2021 Çarşamba - 21:33 | Son Güncelleme : 26 05 2021 - 21:33

Avrupa Parlamentosu (AP) Sivil Özgürlükler Komitesi, Avrupa Birliği (AB) sınırları içinde seyahatlerde kullanılması planlanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı sertifikası düzenlemesini onayladı.


Brüksel'de bir araya gelen AP Sivil Özgürlükler Komitesi, AB Dijital  COVID Sertifikası'na ilişkin yasal düzenlemeleri görüştü.
 
Komite üyesi milletvekilleri, AB vatandaşlarına yönelik aşı  sertifikası düzenlemesini 52 "evet", 13 "hayır" ve 3 "çekimser" oyla, üçüncü ülke  vatandaşlarına yönelik aşı sertifikası düzenlemesini ise 53 "evet", 10 "hayır" ve  5 "çekimser" oyla kabul etti.
 
Düzenlemeye göre, 1 Temmuz'da yürürlüğe girecek aşı sertifikası  ücretsiz olacak.
 
Sertifika, kağıt veya dijital olarak hazırlanacak. Ayrımcılığın  önlenmesi amacıyla aşı olmayan kişiler de sertifikaya sahip olabilecek.
 
Aşı sertifikası, kişilerin Kovid-19 aşısı olup olmadığını, olduysa  nerede ve hangi aşıyı olduğunu gösteren bilgiyi, hastalığı geçirenlerin  iyileştiğine ve antikor seviyesine dair belgeyi ve Kovid-19 test sonucunu  içerecek.
 
Sertifikayla AB'de onaylı Kovid-19 aşıları olmuş kişilere yönelik  seyahat kısıtlamaları kaldırılabilecek. Ancak AB ülkeleri, diğer aşıları kabul  edip etmeyeceklerine kendileri karar verecek.
 
AB üyesi ülkeler, sertifika yürürlüğe girdikten sonra ek test veya  karantina gibi seyahat kısıtlamalarından kaçınacak. Halk sağlığının korunması  gibi durumlarda ise ülkeler ek tedbirler alabilecek.
 
Aşı sertifikası tüm AB ülkeleriyle İzlanda, Lihtenştayn, Norveç ve  İsviçre'de geçerli olacak.
 
Sertifika, AB vatandaşlarına, hangi ülkenin vatandaşı olduğuna  bakılmaksızın ailelerine, ayrıca AB'de ikamet eden ancak AB vatandaşı olmayan  kişiler ile diğer AB ülkelerine seyahat hakkı bulunan ziyaretçilere  verilebilecek.
 
Söz konusu aşı sertifikası düzenlemesinin 7-10 Haziran'da yapılacak AP  Genel Kurul oturumunda onaylanması bekleniyor.
 

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