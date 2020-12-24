Avrupa Birliği ve İngiltere arasında anlaşma sağlandı

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen arasında bugün yapılan görüşmeler sonucunda ticaret anlaşmasında uzlaşı sağlandığı duyuruldu.

Avrupa Birliği'nin yürütme organı Avrupa Komisyonu 'nun Başkanı Ursula von der Leyen, "Rekabet kuralları adil olacak ve öyle kalacak" ifadelerini kullandı. Leyen, rekabetin bozulması halinde devreye girecek etkili araçların kabul edildiğini vurguladı.

Komisyon Başkanı Leyen, Birleşik Krallık ve AB'nin iklim değişikliği, enerji, güvenlik ve ulaşım gibi karşılıklı çıkar alanlarında işbirliğine devam edeceğini açıkladı.

Birleşik Krallık ve Avrupa Birliği 'nin omuz omuza durmaya devam edeceğini aktaran Leyen, tüm tartışmanın egemenlik etrafında döndüğünü aktardı.

"21. yüzyılda egemenliğin ne anlama geldiğini kendimize sormamız gerekir" diye devam eden Leyen, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu, kriz zamanlarında tek başınıza ayağa kalkmak yerine, birbirinizi ayağa kaldırmakla ilgili. Ve Avrupa Birliği bunun pratikte nasıl işleyeceğini gösteriyor."