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Avrupa Birliği'ne seyahatlerde yeni dönem! Resmen onaylandı

AA |  27 Mayıs 2021 Perşembe - 20:00 | Son Güncelleme : 27 05 2021 - 20:00

Avrupa Birliği'nin (AB) 27 üye ülkesi, Vize Bilgi Sistemi'nde (VIS) güvenliği ve kontrolü artırıcı ek önlemleri öngören değişikliklere onay verdi.


AB Dönem Başkanlığını yürüten Portekiz'in yaptığı yazılı açıklamaya  göre, VIS'te öngörülen düzenlemeye AB Konseyi onay verdi. Avrupa Parlamentosu'nun  (AP) kabul etmesi ve Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından söz konusu  değişiklikler yürürlüğe girecek.
 
AB, değişen göç ve güvenlik sorunlarına bir karşılık olarak VIS'te  reform yapmayı uygun gördü. Buna göre, özellikle kısa süreli seyahat vizelerinde  güvenlik ve kontroller sıkılaştırılacak. VIS'te yapılacak reformla kısa ve uzun  süreli vizeler ile AB ülkelerinde oturum izni olanların kontrolleri artırılacak.  Bu zamana kadar kısa süreli vize talepleri için bilgi toplayan VIS, bunu serbest  dolaşımda kullanılan tüm seyahat belgeleri için yapacak.
 
VIS'in bundan böyle Schengen Bilgi Sistemi (SIS), Giriş ve Çıkış  Sistemi (EES), Avrupa Seyahat Bilgileri ve Yetkilendirme Sistemi (ETIAS) gibi  diğer AB sistemleri ve veri tabanlarıyla bağlantılı hale getirilecek; Avrupa  Polis Teşkilatı (Europol), Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı (Interpol) ve  sığınmacılar ile göçmenlerin parmak izlerini saklayan Eurodac ile de bağlantılı  olacak.
 
Yapılacak diğer değişiklikler kapsamında, mevcut durumda dijital  formatta olan seyahat belgelerinde, biyografik veri sayfaları  dijitalleştirilecek, parmak izi alma yaşı 12'den 6'ya indirilecek, fotoğrafların  çözünürlük ve imaj kalitesi yükseltilecek.
 
Portekiz İçişleri Bakanı Eduardo Cabrita, konuya ilişkin yaptığı  açıklamada, AB'nin Schengen ülkelerine giriş yapan kişilerin kontrolünü daha da  sıkılaştırmak için uzun zamandır bir çalışma yürüttüğünü vurgulayarak "Yeni  kurallar, güvenlik tehdidi oluşturabilecek veya göçmenlerle ilgili kuralları  ihlal edebilecek kişileri belirlemek için vize talepleri üzerinden kontrollerin  daha iyi yapılmasına olanak sağlayacak." ifadelerini kullandı.

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