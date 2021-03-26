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Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye ziyaret talebi!

AA |  26 Mart 2021 Cuma - 0:37 | Son Güncelleme : 26 03 2021 - 1:20

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, nisanda Türkiye'yi ziyaret etmek üzere Türk makamlarıyla temas içinde olduklarını söyledi.


Michel ile AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, video konferans  yöntemiyle yapılan ve iki gün planlandığı halde bir günde tamamlanan AB Liderler  Zirvesi sonrasında basın toplantısı düzenledi.
 
Michel, Türkiye ile ilişkileri geliştirmeyi ümit ettiklerini  belirterek, "Aynı zamanda bizim için Türkiye'nin olumlu ve ılımlı tutumunu devam  ettirmesi önem taşıyor. Diyaloğun verimli olmasını umuyoruz." dedi.
 
Temkinli olduklarını belirten Michel, "Türk makamlarıyla muhtemelen  nisan ayında Türkiye'ye bir ziyaret için temas halindeyiz." diye konuştu.
 
Michel, Doğu Akdeniz'in AB ve üye ülkeler için öncelikli konulardan  olduğunu vurgulayarak gerginliğin düşürülmüş olmasından memnun olduklarını, bunun  devamını dilediklerini aktardı. Michel, Türkiye ile pozitif gündem istediklerini  ancak bunun şartlı olduğunu vurrgulayarak, şöyle devam etti:
 
"Türkiye'nin gelecek haftalarda ve aylarda ılımlı tavrını sürdürmesi  halinde biz de AB ve üyeler olarak masaya daha somut teklifler koymaya hazırız.  Türkiye ile daha öngörülebilir bir ilişki istiyoruz. Geliştirilmiş ilişkilerde  başlıklar ise Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, toplumlar arasında temaslar ve  seyahat ve tabii göç konusu."
 
Michel, haziran ayında düzenlenecek AB Liderler Zirvesi'nde konuyu  tekrar görüşerek resmi kararlar almayı umduklarını ifade etti.
 
Sığınmacılara yardımlar sürecek
 
 AB Komisyonu Başkanı von der Leyen ise geçen hafta Cumhurbaşkanı Recep  Tayyip Erdoğan ile video konferans görüşmesi yaptıklarını hatırlatarak,  Aralık'taki AB zirvesinden bu yana bazı AB ülkeleriyle ilişkiler dahil  Türkiye'nin daha yapıcı bir tutum sergilediğini söyledi.
 
Von der Leyen, "Bunlar üzerine ekleme yapmamız gereken olumlu adımlar.  Ancak gerginliğin düşürülmüş hali şu an için kırılgan devam ediyor." dedi.
 
Türkiye-AB ilişkilerinde iki adımlı bir yaklaşım izleyeceklerini  kaydeden von der Leyen, başta Suriyeli sığınmacılar olmak üzere göç konusunda  finansman, üst düzey diyalog ve Gümrük Birliği'nin güncellenmesi başlıklarında  ilerleme istediklerini dile getirdi.
  
Von der Leyen, "Türkiye yapıcı bir tutum izlemezse ve özellikle Doğu  Akdeniz'de tek taraflı adımlara, provokasyonlara dönerse bu iş birliklerini  askıya alacağız." diye konuştu.
Göç konusuna değinen von der Leyen, geri kabul ve geri dönüş  mekanizmasının yeniden çalışmaya başlamasını istediklerini, 18 Mart 2016 tarihli  Türkiye-AB mutabakatındaki 6 milyar avronun sözleşmeye bağlandığını belirtti.
 
Von der Leyen, "Türkiye 3,6 milyondan fazla Suriyeli sığınmacıyı  ağırlıyor. AB'den de çocuklara okul sağlanması, tıbbi konularda, altyapı  yatırımlarında ciddi bir katkı var. Hiç şüphe yok ki Türkiye yükün en büyük  bölümünü omuzluyor. Bu insani konuda yardımımızın devam etmesi gerektiğini  düşünüyoruz. Bunun için nasıl ilerleyeceğimize dair görüşmeler devam edecek."  dedi.
 
AB ülkelerine İstanbul Sözleşmesi çağrısı
 
Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden ayrılması ve HDP hakkındaki  kapatma davasıyla ilgili görüşleri sorulan Michel, zirve sonundaki bildiride  insan hakları, hukukun üstünlüğü ve demokratik değerlere vurgu yapıldığını,  Türkiye ile ilişkilerde bu konuların önem taşıdığını söyledi.
 
Von der Leyen ise aynı konuda konuşurken Türkiye'nin İstanbul  Sözleşmesi'nden ayrılmasından üzüntü duyduklarını dile getirdi.
 
Von der Leyen, İstanbul Sözleşmesi'ni onaylamamış AB üyelerine bunu  onaylamaları çağrısında bulundu.

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AB Avrupa Birliği Charles Michel
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