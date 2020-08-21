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Avrupa Birliği'nden Türkiye'nin doğal gaz rezervi keşfi ile ilgili açıklama!

AA |  21 Ağustos 2020 Cuma - 22:46 | Son Güncelleme : 21 08 2020 - 22:58

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, Türkiye'nin Karadeniz'de doğal gaz rezervi keşfine ilişkin, "Doğal gaz kaynaklarının bulunması ekonomiye ve kalkınmaya önemli bir katkıda bulunacaktır." dedi.


 
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger, Türkiye'nin doğal gaz rezervi  keşfini değerlendirdi. Bir dizi ziyaret için eşi Marilena Georgiadou Berger ile Karabük'e  gelen Büyükelçi Christian Berger, Safranbolu ilçesindeki Cinci Hanı'nda  gazetecilere açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye'nin, tarihinin en büyük  doğal gaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdiğini açıkladığını ifade eden Berger,  bunun güzel bir haber olduğunu söyledi.
 
Berger, "Doğal gaz kaynaklarının bulunması ekonomiye ve kalkınmaya  önemli bir katkıda bulunacaktır. Umarın en kısa sürede kullanılabilir hale gelir  ve bu doğal gaz çıkartılabilir. Biz her zaman Türkiye'nin refah içinde,  istikrarlı, demokrasinin yerleştiği bir ülke olduğunu görmek istiyoruz Avrupa  Birliği olarak. Başkanlığımızın her zaman mesajı bu olmuştur. Umut ediyoruz bu,  en kısa sürede Türkiye'nin ekonomisine katkıda bulunacak bir araca dönüşür." diye  konuştu.
Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger (solda), bir dizi ziyaret için eşi Marilena Georgiadou Berger ile Karabük'e geldi. Büyükelçi Berger, temasları kapsamında Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse'yi (sağda) ziyaret etti.
 
Türkiye-AB ilişkileri
 
 Görevde bulunduğu süre içinde Türkiye-AB ilişkilerinin başarılı bir  şekilde yürütüldüğünü dile getiren Berger, şunları kaydetti: "2016 yılında ben Türkiye'ye atandığımda ilişkiler zor süreçlerden  geçiyordu. Türkiye'nin özellikle bazı üye devletlerle ciddi sorunları vardı. Bu  süreçte ilişkileri ileriye taşımak için çok önemli çalışmalar yaptık. Başarılı  olduğumuzu düşünüyoruz. Her alanda diyaloğu oturtabildik ve çözülmesi gereken  bazı hususlar üzerinde çalışmaya devam ediyoruz. Gerçekten bu aşamada hem yeni  komisyon başkanı hem de yüksek temsilci, hepsi Türkiye'de bu ilişkilerin daha  ileriye götürülmesi konusunda hemfikirler, diyalogla çözülmeyecek hiçbir konunun  olmadığını da düşünüyorlar. Bu çerçevede ilişkilerin daha da ileriye  gidebileceğini ümit ediyoruz."
 Berger, Türkiye'nin birçok alanda zaten Avrupa liginde yer aldığını  söyledi.
 
 Büyükelçi Berger, temasları kapsamında Karabük Belediye Başkanı Rafet  Vergili, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse ve Karabük Üniversitesi Rektör  Yardımcısı Prof. Dr. Mücahit Coşkun'u ziyaret etti.

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AB doğal gaz Christian Berger
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