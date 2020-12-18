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Avrupa Birliği'nden son dakika Türkiye açıklaması

AA |  18 Aralık 2020 Cuma - 22:14 | Son Güncelleme : 18 12 2020 - 22:14

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Türkiye-AB ilişkilerine yeniden yön vermek için hala şans bulunduğunu belirterek, "AB, tutması umuduyla Türkiye'ye elini uzatmaktadır." ifadesini kullandı.


Borrell, Türkiye-AB ilişkileri hakkında "Zorlu 2020'den sonra  AB-Türkiye ilişkilerinde önümüzdeki yol" başlıklı blog yazısı yayımladı.
 
Doğu Akdeniz'deki gerginlik ve Türkiye ile ilişkilerin 2020'de AB için  en büyük zorluklardan olduğunu ve bunun büyük ihtimalle 2021'de devam edeceğini  vurgulayan Borrell, "Şu çok açık. AB, Türkiye ve Rusya ile ilişkilerde doğru  dengeyi bulamadığı sürece kıtada istikrarı sağlayamayacak." açıklamasını yaptı.
 
Borrell, caydırıcılığa dayalı savunmacı yaklaşımların uzun süreli  çözümler getirmeyeceğinin altını çizerek, Türkiye'nin AB katılım müzakerelerinde  2016'dan beri ilerleme olmadığını, 2016'da göçle ilgili varılan mutabakatın da  iki tarafın da beklentilerine karşılık vermediğini kaydetti.
 
Doğu Akdeniz'deki kaynakların araştırılması ve deniz alanları  üzerindeki anlaşmazlıkların arttığını, 2017'de Crans Montana'daki Kıbrıs  görüşmelerinin sonuçsuz kaldığını hatırlatan Borrell, Türkiye'nin Doğu ve Kuzey  Afrika'dan Batı Balkanlar'a kadar bölgesel ilişkilerini güçlendirdiği, Suriye ve  Libya'daki müdahilliğinin AB'nin çıkarlarıyla bağdaşmadığı şeklinde  yorumlandığını aktardı.
 
"Oruç Reis ve Barbaros Brüksel'de her gün anılır oldu"
 
Türkiye'nin Doğu Akdeniz'e gönderdiği "Oruç Reis" ve "Barbaros  Hayrettin Paşa" gemilerinin isimlerinin Brüksel'de her gün anılır hale geldiğini  belirten Borrell, mart ayında bir grup sığınmacının Yunanistan sınırına giderek  AB ülkelerine gitmek istemesini "büyük kriz" olarak tanımladı ve Türkiye'nin Doğu  Akdeniz'deki çalışmalarının devam etmesinin ilişkilere kötü etki ettiğini yazdı.
 
Borrell, Türkiye ile ilişkilerin karmaşık ve çok yönlü olduğunu,  Yunanistan ile Türkiye arasındaki anlaşmazlıklar ve Kıbrıs sorununun çözümsüz  kalmasının bunların merkezinde bulunduğunu ifade ederek, "bu meselelerin daha  fazla ertelenemeyeceği" değerlendirmesinde bulundu.
 
Borrell, "Türkiye dikkate alınacak bir bölgesel güç haline geldi ve  inkar edilemeyecek başarılar elde etti. Maalesef bazı durumlarda Türkiye'nin  uluslararası gündemi AB'nin çıkarlarıyla uyumlu değil ve yöntemleri de AB'ninki  gibi değil." ifadesine yer verdi.
 
"Kısasa kısa dinamiğinden çıkmalıyız"
 
Türkiye'nin AB adayı olmasının, Birliğe, Türkiye'nin amaçlarını  sorgulama hakkı verdiğini savunan Borrell, şöyle devam etti:
 
"Türkiye ile bu konularda dürüst ve derin bir diyalog kurmak için  oldukça fazla ilerleme sağlamamız, Türkiye'nin de cevap vermesi gerektiğine şüphe  yok. Türk yetkililerin en üst düzey de dahil olmak üzere AB'ye katılmalarının  stratejik çıkarları olduğunu ilan etmelerinden memnuniyet duyuyorum. Aynı zamanda  niyeti teyit edecek eylemlerin bu açıklamaları takip etmesi önemlidir. İlişkiler  tek yönlü olamaz. AB'nin de Türkiye'ye kendi payına düşeni yapması halinde aile  ferdi olarak kabul edileceğini göstermesi gerekir. Bu kısasa kısas dinamiğinden  bir çıkış yolu bulmalı ve yeniden iş birliği ve güven esasına dönmeliyiz.  Ekimdeki AB Konseyi'nin mesajı da buydu ve bu mesaj geçen hafta tekrar edildi.  Türkiye tarafından bu konuda ekimdekinden daha iyi bir anlayış olduğuna  inanıyorum. Yine de durum esasen iyiye gitmedi. Bu nedenle bu yıl hakkındaki  genel değerlendirmemiz olumsuz oldu. Ancak durumu onarma şansımız var ve yapmamız  gereken bu."
 
"Sürdürülebilir başka alternatif yok"
 
"İlişkilerde sarmalın dibe doğru devamı halinde AB'nin güçlü  tedbirlere başvurmak zorunda kalacağını" belirten Borrell, "Türkiye ile güçlü bir  ilişki AB'nin istikrarına büyük katkı sağlayacaktır. Aynı şekilde Türkiye için de  AB'den daha iyi bir ortak bulmak zordur." değerlendirmesini yaptı.
 
İki taraf arasında derin ekonomik ve ticari bağlar bulunduğunu  vurgulayan Borrell, şunları yazdı:
 
"Türkiye'nin refahı ve bir NATO müttefiki olarak güvenliği AB ile  güçlü bir ilişki gerektirir. Buna sürdürülebilir başka bir alternatif yoktur.  Ayrıca, son anketlere göre toplumunun büyük bölümü faydalı bir kalkınma örneği  olarak hala AB'ye yönünü dönmüş durumdadır. İlişkilerimize yeniden yön vermek  için hala şansımız bulunuyor. AB, tutması umuduyla Türkiye'ye elini uzatmaktadır.  AB liderlerinin sunduğu gündem de açıktır. AB Komisyonu ve üye ülkelerle  çalışarak Türkiye ile olumlu gündem için tekliflerimizi konuşmaya ve  ilişkilerimizi ileri götürme yollarını aramaya hazırım. Bu aynı zamanda bir Doğu  Akdeniz konferansı düzenleyerek bölgesel iş birliğini geliştirmeyi de  içermektedir. Bütün bunların olması için saldırgan veya AB çıkarlarına karşıt  olduğu düşünülen eylemlerin durması gerekmektedir."
 
Borrell, Türkiye ile Yunanistan'ın diyaloğu yenilemesi, Kıbrıs  müzakerelerinin "sonsuza kadar devam etmeyecek şekilde" başlaması gerektiğini  belirterek, şunları kaydetti:
 
"Bazıları benim hayalperest olduğumu ve tüm bu gündemlerin hayata  geçirilemeyeceğini düşünebilir. Denemezsek bunlar tabii ki olmaz. Türkiye'den son  aylarda gelen net adımlar ve olumsuz eylemlerle söylemlerindeki değişimin  ötesinde dürüst ve etkili diyalog ve çabalara dönmenin, en çok etkilenen AB  ülkeleri dahil tüm taraflardan güçlü bir kararlılık görmenin yolunu bulmalıyız.  Enerjimizi birbirimize karşı değil, yeniden birbirimizle görüşmelerimize  harcamalıyız. Açıkça söylemem gerekirse ya karşılıklı çıkara dayalı bir gündeme  doğru ilerleriz ya da karşılıklı yanlış anlamaların sonuçlarına katlanırız."
 

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