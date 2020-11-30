Avrupa Birliği'nden Oruç Reis açıklaması

Avrupa Birliği'nden Oruç Reis'in Antalya Limanı'na dönüşüyle ilgili yapılan açıklamada, "AB liderleri, tek bir açıklama ya da hamle üzerinden hareket etmeyecek." denildi. Almanya Başbakanı Angela Merkel de, AB-Türkiye ilişkilerinde istenen ilerlemenin sağlanamadığını belirtti.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü Peter Stano, günlük basın toplantısında, Oruç Reis sismik araştırma gemisinin Antalya Limanı'na dönüşüyle ilgi bir soruyu cevapladı.

AB liderlerinin, Türkiye'den beklentileriyle ilgili açık bir şekilde mesaj verdiğini aktaran Stano, "AB liderleri, aralıkta bir araya gelecek ve Türkiye'nin gerilimi azaltma ve yapıcı diyalog alanında beklentileri yerine getirip getirmediğini değerlendirecek." diye konuştu.

Stano, "AB liderleri, tek bir açıklama ya da hamle üzerinden hareket etmeyecek. Değerlendirme sürecinde, belirlenen süre zarfındaki davranışlar ve açıklamalar göz önünde bulundurulacak." ifadesini kullandı.

"ZİRVEDE ATILACAK ADIMLAR TÜRKİYE'NİN FAALİYETLERİYLE BAĞLANTILI OLACAK"

AB'nin bu zaman zarfında, Doğu Akdeniz 'deki gelişmelere ilişkin bir konferans hazırlığını da yürüttüğünü anımsatan Stano, aralık zirvesinde ise atılacak adımların, Türkiye'nin faaliyetleriyle bağlantılı olacağını öne sürdü.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Oruç Reis sismik araştırma gemimiz, 10 Ağustos'ta başladığı Demre sahasındaki iki boyutlu (2B) sismik araştırmalarını tamamladı. 10 bin 955 kilometre 2B sismik veri toplayan gemimiz, Antalya Limanı'na döndü." ifadelerine yer verilmişti.

MERKEL: İSTEDİĞİMİZ GİBİ BİR İLERLEME OLMADI

Almanya Başbakanı Angela Merkel , AB Dönem Başkanlığı çerçevesinde yaptığı konuşmada, ekim ayındaki AB zirvesinden bu yana Türkiye ile ilişkilerde birçok zorluklar ve engeller olduğunu belirterek, "Türkiye ile ilişkilerde maalesef istediğimiz gibi bir ilerleme olmadı." dedi.

Aralıkta yapılacak AB zirvesinde Türkiye konusunun gündemde olacağının altını çizen Merkel, tartışmanın nasıl sonuçlanacağını beklediklerini vurguladı.

Merkel, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede yeni imkanlar aranması gerektiğine de işaret ederek, "Salgının ekonomik sonuçlarını yıllar boyunca hissedeceğiz." ifadesini kullandı.