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Avrupa Birliği'nden flaş Türkiye ile görüşme açıklaması!

AA |  18 Mart 2021 Perşembe - 20:51 | Son Güncelleme : 18 03 2021 - 20:51

Avrupa Birliği (AB) yetkilileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel arasında yarın yapılacak görüşmenin iş birliğine dayalı ilişkinin nasıl geliştirileceğine odaklanacağını bildirdi.


Yarın video konferansla yapılacak görüşme hakkında gazetecilere bilgi  veren AB yetkilisi, 25-26 Mart'taki AB Liderler Zirvesi'nde AB-Türkiye  ilişkilerinin ele alınacağını hatırlatarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapılacak  görüşmenin zirveye hazırlık amacı taşıdığını belirtti.
 
AB yetkilisi, "Görüşme, Doğu Akdeniz'de istikrarın nasıl  sağlanabileceğine ve Türkiye ile karşılıklı çıkara ve iş birliğine dayalı  ilişkinin nasıl geliştirileceğine odaklanacak." ifadesini kullandı.
 
Türkiye ile Yunanistan arasındaki görüşmelerin de ele alınmasının  beklendiğini kaydeden yetkili, olası Kıbrıs müzakereleri ve Libya gibi bölgesel  konuların da gündeme gelebileceğini aktardı.
 
AB ile Türkiye arasında ilerletilmiş bir gündemin "Türkiye'nin AB ile  çalışmasına ve gerilimi düşürmesine bağlı olduğu" görüşünü dile getiren yetkili,  iki tarafın bu gündem çerçevesinde ekonomi, ticaret, halklar arasındaki temaslar,  göç iş birliği ve sektörel politikalar alanında artırılmış diyalog gibi konularda  çalışabileceğini vurguladı.
 

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Avrupa Birliği AB Ursula von der Leyen
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