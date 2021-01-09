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Avrupa Birliği'nden flaş Türkiye açıklaması: Hazırız

AA |  09 Ocak 2021 Cumartesi - 23:50 | Son Güncelleme : 09 01 2021 - 23:59

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Türkiye ile diyalog için çalışmayı sürdürmeye hazır olduklarını bildirdi.


Borrell, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AB Komisyonu Başkanı  Ursula von der Leyen arasında yapılan video konferans görüşmesi hakkında sosyal  medya hesabından paylaşım yaptı.
 
Erdoğan ile von der Leyen'in "faydalı" görüşmesine katıldığını  belirten Borrell, "Türkiye ile diyalog için çalışmayı sürdürmeye hazırız."  ifadesini kullandı.
 
Borrell, aralık ayında yapılan AB Zirvesi'nde Türkiye ile ilişkiler  hakkında AB liderlerinin yaptığı görevlendirmeyi takip etmek üzere Dışişleri  Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu Brüksel'de ağırlamayı sabırsızlıkla beklediğini  belirtti.
 
 
AB Komisyonu Başkanı von der Leyen de görüşmeden sonra sosyal medya  hesabındaki mesajında, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile iyi bir görüşme yaptığını ifade  ederek, Kovid-19, ekonomik toparlanma ve AB Konseyi'nin Aralık 2020'deki  toplantısında Türkiye ile ilişkiler hakkındaki yapılan görevlendirmenin  uygulamasını konuştuklarını aktarmıştı.
 
Aralık 2020'deki zirvede, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası  Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile AB Komisyonu'nun, Mart 2021'de yapılacak  zirveye kadar Türkiye-AB ilişkilerinin durumu ve nasıl yol alınacağına dair  seçeneklerle ilgili rapor sunması istenmişti.
 
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun 21 Ocak'ta Brüksel'i ziyaret etmesi  bekleniyor.
 

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