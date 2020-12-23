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Avrupa Birliği'nden flaş Türkiye açıklaması! 485 milyon euro...

DHA |  23 Aralık 2020 Çarşamba - 20:44 | Son Güncelleme : 23 12 2020 - 20:44

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun, 2021 yılında Türkiyedeki mültecileri desteklemek için yürütülen projelere 485 milyon euro (4 milyar 500 bin TL) fon sağlayacağı açıklandı.


Avrupa Birliği Komisyonundan yapılan açıklamada, Türkiyedeki mültecilerin temel ihtiyaçlarını karşılanması ve mülteci çocukların eğitimleri için fon sağlayan iki programın genişletildiği belirtildi. Söz konusu programlar kapsamında Türkiye'de yaşayan mültecilere yönelik 2021 yılı içerisinde 485 milyon euro fon sağlanacağı ifade edildi. Açıklamada, sağlanacak fonla birlikte 1,8 milyon mültecinin ihtiyaçlarının karşılanacağı ve 700 binden fazla çocuğun da eğitimine destek sağlanacağı bildirildi.

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Avrupa Birliği mülteci proje
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