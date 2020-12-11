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Avrupa Birliği'nden flaş Türkiye açıklaması

AA |  11 Aralık 2020 Cuma - 19:29 | Son Güncelleme : 11 12 2020 - 19:29

Avrupa Birliği'nin (AB), Doğu Akdeniz geriliminin çözümü noktasında Türkiye'nin konferans önerisini değerlendirdiği belirtildi.


AB kaynakları, Doğu Akdeniz konusunda Avrupa Birliği'nin, ilgili  aktörlerin masanın etrafında bulunmasını ve görüşme atmosferinin  yaratılabilmesini sağlamak için bir forum oluşturmaya çalıştığını ifade etti.
 
AB'nin Doğu Akdeniz konusunda gerilimi azaltmak için müzakere  kanallarının aynı anda yürütülmesinin önemli olduğunu düşündüğünü vurgulayan  kaynaklar, Yunanistan ile Türkiye arasında farklı çalışmaların ve görüşmelerin  yapılmasının teşvik edildiğini kaydetti.
 
Kaynaklar, bu kapsamda, AB'nin kendi içindeki kurumlarıyla, diğer  ilgili devletlerle ve Türk mercileriyle "Doğu Akdeniz" konulu çok taraflı  konferans teklifi hususunda görüşmeler yaptığını bildirdi.
 
Kaynaklar, Doğu Akdeniz'deki gerilimin çözümü noktasında Cumhurbaşkanı  Recep Tayyip Erdoğan'ın da konferans davetini sürdürdüğünü ve AB ile Türkiye'nin  aynı hedef doğrultusunda çalıştığını belirtti.
 
AB Liderler Zirvesi öncesinde bazı üye devletlerin kamuoyunda  Türkiye'ye yönelik kapsamlı yaptırım şeklinde bazı beklentileri dile getirdiğine  işaret eden kaynaklar, ancak bunların sonuçlara yansımadığının görüldüğünü  kaydetti.
 

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