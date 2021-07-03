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Avrupa Birliği'nden flaş karar! Hepsi yasaklandı

AA |  03 Temmuz 2021 Cumartesi - 18:11 | Son Güncelleme : 03 07 2021 - 18:11

Avrupa Birliği'nde (AB) tek kullanımlık plastik tabak, bardak gibi ürünlerin kullanımını yasaklayan kanun bugün yürürlüğe girdi.


AB Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, plastikten yapılan ve  kullanıp atılan tabak, çatal, bıçak, bardak, kulak çubuğu ve pipet gibi ürünler  bugünden itibaren AB pazarına giremeyecek.
 
Ayrıca polistirenden yapılmış yiyecek ve içecek kutuları da bu  kapsamda bulunacak. Yeni yasayla alternatifi bulunan tek kullanımlık plastik  ürünlerin kullanımının azaltılması hedefleniyor.
 
AB Komisyonunun açıklamasına göre dünyada denizlerdeki çöpün yüzde  80'ini plastik ürünler oluşturuyor. Plastik kalıntıları deniz canlılarının yanı  sıra insanların kullandığı gıdalara da bulaşabiliyor. AB, plastik ürünlerin  yeniden kullanılabilir ve dönüştürülebilir olmasını amaçlıyor.
 

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Avrupa Birliği plastik bardak
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