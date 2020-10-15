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Avrupa Birliği'nden flaş karar! Devam edecek

AA |  15 Ekim 2020 Perşembe - 19:15 | Son Güncelleme : 15 10 2020 - 19:15

Avrupa Birliği (AB), Brexit sonrası İngiltere ile ticari ilişkileri düzenleyecek anlaşma için müzakerelere devam kararı aldı ancak üye ülkelere anlaşmasızlığa hazırlıklı olunması çağrısında bulundu.


AB Konseyi Sözcüsü Barend Leyts, AB Liderler Zirvesi devam ettiği  sırada AB-İngiltere ilişkileri hakkında Konsey kararının kabul edildiğini  duyurdu.
 
Kararda, 31 Aralık'ta sona erecek Brexit geçiş sürecinde AB'nin  İngiltere ile bir anlaşmaya varmak için yeterli ilerleme kaydedilmediği görüşüne  yer verildi. Liderler, AB'nin başmüzakerecisi Michel Barnier'nin gelecek  haftalarda müzakerelere devam etmesini istedi ve İngiltere'ye bir anlaşmanın  mümkün olabilmesi için gerekli adımları atması çağrısında bulundu.
 
AB, ayrıca İngiltere'nin birlikten ayrılma anlaşmasını ve bunun  protokollerini tam olarak uygulaması gerektiğini vurguladı.
 
Kararda, "AB Konseyi tüm üye devletlere, AB kurumlarına ve paydaşlara,  anlaşmasızlık dahil tüm sonuçlara hazırlıklı olunması için çalışmalarını  hızlandırmaları çağrısında bulunmaktadır ve AB Komisyonunu AB'nin çıkarına olacak  tek taraflı, beklenmedik durum planlarını göz önünde bulundurmaya davet  etmektedir." ifadesine yer verildi.
 
Brexit sonrası ilişkiler
 
AB'den 31 Ocak'ta ayrılan İngiltere, birlikle ticaret başta olmak  üzere ikili ilişkiler konusunda kapsamlı müzakereler yürütüyor. 31 Aralık'ta sona  erecek geçiş dönemi boyunca İngiltere, AB kurallarına tabi olmayı sürdürüyor.
 
İngiliz yetkililer, AB'nin itirazlarına rağmen geçiş dönemini  uzatmamakta ve müzakerelerin 2020 sonuna kadar tamamlanmasında ısrar ediyor.  Ancak müzakerelerin tıkanması, olası bir anlaşma şansını giderek azaltıyor.  Müzakereler balıkçılık alanları, ticarette adil rekabetin sağlanması ve  ihtilafların nasıl giderileceği konularında tıkanıyor.
 
Anlaşmaya varılamazsa iki taraf arasındaki ticari ilişkiler 31 Aralık  2020 sonrasında Dünya Ticaret Örgütü kurallarına göre yapılacak.
 
Johnson, 7 Eylül'de yaptığı açıklamada, bir anlaşmaya varılabilmesi  için AB'ye 15 Ekim'e kadar süre vermişti.
 
  

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