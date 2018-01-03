Avrupa Birliği'nden flaş İran açıklaması

Avrupa Birliği, dış politika sorumlusu Federica Mogherini, İran'daki protestolara bağlı olarak, insan hayatının kabul edilemez şekilde kaybedilmesini kınadı ve herkesin şiddetten kaçınması çağrısında bulundu.

Federica Mogherini, AB adına yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği, İran 'da süren gösterileri, şiddet olaylarının artmasını ve can kayıplarını yakından izliyor dedi.

Barışçıl gösterilerin ve ifade özgürlüğünün her ülke için temel haklar olduğunu ve İran'ın da istisna olmadığını vurgulayan Mogherini, son günlerde İran yetkilileri ile iletişimde olduklarını söyledi ve ekledi: