03 Ocak 2018 Çarşamba
İSTANBUL 
13°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 116.477 -0.89 EURO 4,5280 -0.24
USD 3,7630 0.01 ALTIN 159,240 -0.17
CANLI BORSA
TÜMÜ

Avrupa Birliği'nden flaş İran açıklaması

DHA |  03 Ocak 2018 Çarşamba - 10:08 | Son Güncelleme : 03 01 2018 - 10:18

Avrupa Birliği, dış politika sorumlusu Federica Mogherini, İran'daki protestolara bağlı olarak, insan hayatının kabul edilemez şekilde kaybedilmesini kınadı ve herkesin şiddetten kaçınması çağrısında bulundu.


Federica Mogherini, AB adına yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği, İran'da süren gösterileri, şiddet olaylarının artmasını ve can kayıplarını yakından izliyor dedi.
 
Barışçıl gösterilerin ve ifade özgürlüğünün her ülke için temel haklar olduğunu ve İran'ın da istisna olmadığını vurgulayan Mogherini, son günlerde İran yetkilileri ile iletişimde olduklarını söyledi ve ekledi:
 
İlişkimizin kökeninde olan açıklık ve saygı ruhuyla, herkesin şiddetin önüne geçmesini ve ifade özgürlüğünü garanti altına almasını bekliyoruz. Avrupa Birliği, İrandaki durumu izlemeye devam edecektir."
 
 
 
 
 

ETİKETLER

©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.