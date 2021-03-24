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Avrupa Birliği'nden flaş aşı kararı! Sınırlama getirildi

AA |  24 Mart 2021 Çarşamba - 18:12 | Son Güncelleme : 24 03 2021 - 18:12

Avrupa Birliği (AB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarına yönelik ihracat kısıtlamalarını katılaştırma ve başta İngiltere olmak üzere diğer ülkelere aşı gönderilmesini sınırlandırma kararı aldı.


AB Komisyonu Kıdemli Balkan Yardımcı Valdis Dombrovskis, Brüksel'de  düzenlediği basın toplantısında, tedarik sorunları nedeniyle ocak ayı sonunda  uygulanmaya başlanan ve Kovid-19 aşısı ihracatını izne tabi tutan mekanizma  hakkında açıklamalarda bulundu.
 
Kovid-19 aşı tedarik zinciri güvenliğini sağlamak amacıyla hazırlanan  ihracat izin mekanizmasının yönetmeliğinde değişiklik yaptıklarını belirten  Dombrovskis, aşı ihracatına "mütekabiliyet ve orantılılık" ilkeleri  getirdiklerini söyledi.
 
Dombrovskis, önemli üretim kapasitesine sahip bir ülkenin aşı veya  üretimde kullanılan madde ihracatını kısıtlaması halinde bu ülkeye ihracatın  değerlendirme sürecinden geçeceğini anlattı.
 
Aşı ihracatında doğru dengenin sağlanması gerektiğine işaret eden  Dombrovskis, bir ülkeye aşı gönderilmesinde epidemiyolojik durum ve aşılama  oranlarının gözetileceğini vurguladı.
 
Dombrovskis, yeni düzenleme ile daha önce aşı izin mekanizmasından  muaf tutulan bazı ülkelerin de yönetmelik kapsamına alındığını, böylece  kuralların çevresinden dolaşılmasının engellendiğini ifade etti.
 
AB'nin aşı izin mekanizmasını dengeli biçimde kullandığını iddia eden  Dombrovskis, şimdiye kadar 381 talepten sadece AB'ye taahhütlerini yerine  getirmeyen AstraZeneca'ya ait 1 tanesinin kabul edilmediğini anlattı.
 
Dombrovskis, AB'nin ocak ayı sonundan beri 33 ülkeye toplam 43 milyon  doz aşı gönderilmesini onayladığını söyledi.
 
AB Komisyonu'nun konuyla ilgili açıklamasında da mekanizmanın  başladığı tarihten beri AB'den İngiltere'ye 10 milyon 900 bin, Kanada'ya 6 milyon  600 bin, Japonya'ya 5 milyon 400 bin, Meksika'ya 4 milyon 400 bin, Suudi  Arabistan, Singapur ve Şili'ye 1 milyon 500 bin, Hong Kong'a 1 milyon 300 bin ve  Avustralya'ya 1 milyon doz aşı gönderildiği kaydedildi.
 
Mekanizma ile AB vatandaşlarının Kovid-19 aşılarına zamanında erişimin  sağlaması amaçlandığı belirtilen açıklamada, daha önce mekanizma kapsamı  dışındaki Arnavutluk, Ermenistan, Azerbaycan, Beyaz Rusya, Bosna Hersek,  Gürcistan, İsrail, Ürdün, İzlanda, Lübnan, Libya, Lihtenştayn, Karadağ, Norveç,  Kuzey Makedonya, Sırbistan ve İsviçre'nin sisteme dahil edildiği ifade edildi.
 
Mekanizma hakkında
 
Kovid-19 aşısı ihracatını sınırlandıran mekanizmayla AB'nin ön alım  anlaşması imzaladığı BioNTech-Pfizer, AstraZeneca, Sanofi-GSK, Johnson and  Johnson, CureVac ve Moderna firmalarının AB ülkelerindeki tesislerinde üretilen  aşılar diğer ülkelere izinsiz satılamıyor.
 
Aşının AB dışına satışı, üretimin yapıldığı ülkenin ve AB  Komisyonu'nun izin vermesi halinde mümkün oluyor. İzin alınması için şirketlerin  AB'ye sağlamayı taahhüt ettiği miktardaki aşıyı teslim etmesi gerekiyor.
 
AB’nin söz konusu yeni kısıtlamasının başta İngiltere'yi etkilemesi  bekleniyor. AstraZeneca firmasının tedarikte önceliği İngiltere'ye vermesi ve AB  ülkelerine taahhütlerini yerine getirememesi rahatsızlığa neden oluyordu.
 
AB aşı anlaşmaları
 
AB'nin bugüne kadar opsiyonlar dahil olmak üzere BioNTech-Pfizer ile  600 milyon, AstraZeneca ile 400 milyon, Sanofi-GSK ile 300 milyon, Johnson and  Johnson şirketiyle 400 milyon, CureVac ile 405 milyon, Moderna ile 460 milyon doz  aşı almak için sözleşmesi bulunuyor.
 
Şu ana kadar BioNTech-Pfizer, Moderna, AstraZeneca ve Johnson and  Johnson firmaları tarafından üretilen aşılar AB onayı almış durumda bulunuyor.
 
AB, şu an için yaklaşık 2,6 milyar doz aşıyı satın almayı sözleşmeye  bağlamış durumda. AB yönetimi, bu sözleşmeleri göz önünde bulundurarak 1  Haziran'a kadar 450 milyonluk AB'de, yetişkin nüfusun yüzde 70'ini aşılamayı  hedefliyordu. Ancak aşı tedarikinde yaşanan aksamalar, bu hedefin yaz sonuna  ertelenmesine neden oldu.

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Avrupa Birliği koronavirüs ihracat aşı
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