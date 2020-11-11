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Avrupa Birliği'nden BioNTech-Pfizer'la aşı alım sözleşmesi

AA |  11 Kasım 2020 Çarşamba - 17:18 | Son Güncelleme : 11 11 2020 - 17:18

Avrupa Birliği (AB), Pfizer ve BioNTech'in yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirmekte olduğu aşıdan 300 milyon doz alımını sağlayacak sözleşmeye onay verdi.


AB Komisyonu, Kovid-19 aşısı alımı için 4'üncü sözleşmenin Pfizer ve  BioNTech ile yapıldığını açıkladı.
 
Aşının güvenli ve etkili olduğunun kanıtlanmasının ardından AB üyesi  ülkelerin Pfizer ve BioNTech'in geliştirmekte olduğu aşıdan 200 milyon doz  alacakları belirtilen açıklamada, 100 milyon doz ilave aşı alım seçeneğinin de  sözleşmede yer aldığı kaydedildi.
 
Açıklamada, AB'nin benzer aşı alım sözleşmelerini AstraZeneca,  Sanofi-GSK ve Johnson and Johnson ile de imzaladığı anımsatılarak,  CureVac ve  Moderna  firmaları ile de aşı satın alma görüşmelerinin yapıldığı ifade edildi.
 
Pfizer ve BioNTech, konuyla ilgili açıklamasında, gerekli onayların  alınması halinde aşının 2020 sonundan itibaren dağıtımına başlayabileceklerini  bildirdi.
 
AB ülkelerine sağlanacak aşının BioNTech'in Almanya'daki ve Pfizer'in  Belçika'daki  tesislerinde üretileceği, şirketin 2021'de toplam 1,3 milyar doz  aşı üretimi yapmayı beklediği kaydedildi.
 
Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur  Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in Kovid-19'a  karşı geliştirmekte olduğu potansiyel aşının virüse karşı yüzde 90’dan fazla  etkili olduğu bildirilmişti.
 
Aşı adayının 6 ülkede 43 bin 538 kişi üzerinde test edildiği,  denemelerde şimdiye kadar ciddi bir güvenlik endişesi ortaya çıkmadığı  duyurulmuştu.
 

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