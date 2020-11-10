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Avrupa Birliği'nden Amazon'a suçlama

AA |  10 Kasım 2020 Salı - 17:50 | Son Güncelleme : 10 11 2020 - 17:50

Avrupa Birliği (AB), Amazon firmasını platformundaki bağımsız satıcılara ait hassas verileri kendi perakende satışlarına fayda sağlayacak biçimde kullanmakla suçladı.


AB Komisyonu Kıdemli Başkan Yardımcısı Margrethe Vestager, Brüksel'de  düzenlediği basın toplantısında, merkezi ABD'de bulunan sanal alışveriş sitesi  Amazon'un ön incelemelerine göre AB rekabet kuralarını ihlal ettiğini açıkladı.
 
Amazon platformunun diğer satıcılar için bir pazar olmakla birlikte  kendisinin de bu satıcılarla rekabet eden bir perakendeci rolü üstlendiğine  işaret eden Vestager, "Amazon gibi önemli piyasa gücüne sahip ve ikili rol  üstlenen platformlarının rekabeti bozmadığından emin olmalıyız." diye konuştu.
 
Vestager, Amazon'un üçüncü taraf satıcıların verilerini kendisine  fayda sağlayacak biçimde kullanmaması gerektiğine dikkati çekerek, "Amazon  platformundaki rekabet koşulları da adil olmalıdır. Amazon'un kuralları şirketin  kendi perakende ürünlerini veya Amazon'un lojistik veya teslimat hizmetlerini  kullanan satıcıları suni biçimde desteklememelidir." ifadesini kullandı.
 
Şirkete söz konusu suçlamaları resmen bildirdiklerini söyleyen  Vestager, Amazon'un platformunda kendi teslimat hizmetini kullanan satıcılara  ayrıcalıklı davranıp davranmadığını belirlemek üzere de yeni bir rekabet  soruşturması başlattıklarını vurguladı.
 
AB ülkelerinde faaliyet gösteren şirketlerin sektörlerinde rekabete  aykırı bir durum olup olmadığını denetleme yetkisi AB Komisyonu'nda bulunuyor.
 
Komisyon, söz konusu soruşturmalarda rekabete aykırı bir durum olup  olmadığını değerlendiriyor.
 
Rekabete zarar verecek durumların tespit edilmesi halinde AB  Komisyonu, bu duruma son veriyor ve şirketlere yüksek para cezaları uyguluyor.
 

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Amazon Avrupa Birliği suçlama
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