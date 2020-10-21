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Avrupa Birliği harekete geçti! Gayriresmi toplanacaklar

AA |  21 Ekim 2020 Çarşamba - 21:17 | Son Güncelleme : 21 10 2020 - 21:17

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, AB üyesi ülkelerin liderlerini Avrupa'da Kovid-19 vakalarında görülen artış üzerine toplantıya çağırdı.


Michel, AB liderlerine video konferans toplantı çağrısı yaptığını  sosyal medya hesabından duyurdu.
 
Liderleri 29 Ekim'de toplantıya davet ettiğini belirten Michel,  "Kovid-19 ile mücadelede toplu çabalarımızı güçlendirmeliyiz." ifadesini  kullandı.
 
Avrupa ülkelerinin birçoğunda Kovid-19 vakaları son haftalarda büyük  artış gösteriyor. İngiltere, Fransa, İspanya, İtalya, Almanya, Hollanda, Belçika  gibi birçok ülkede günlük vaka sayıları salgının başlangıcından bu yana en yüksek  seviyelere çıktı. Avrupa ülkelerinin çoğu artan vakalar üzerine yeni tedbirler  almaya başladı.
 

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