Avrupa Birliği ayağa kalktı! Türkiye sınırına bariyer örmüşlerdi

Yunanistan'ın göçmenlere karşı Türkiye sınırına inşa ettiği ve 'ses topu' adı verilen dijital bariyer gündeme bomba gibi düşmüş ve oldukça tepki toplamıştı. Avrupa Birliği komisyonu olayın duyulmasıyla birlikte harekete geçti ve Yunanistan'dan konuyla ilgili bilgi verilmesini talep etti.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Yunanistan 'ın göçmenlerin geçişlerini engellemek için Türkiye sınırına çok yüksek ses çıkaran "ses topu" yerleştirmesinden "endişeli" olduğu ve Atina 'dan konu hakkında bilgi istediği bildirildi.

AB Komisyonu sözcülerinden Adelbert Jahnz, günlük basın toplantısında konuyla ilgili soruyu yanıtlarken, AB'nin dış sınırlarındaki altyapıdan üye ülkelerin sorumlu olduğunu hatırlattı.

Sınırlarda alınacak tüm tedbirlerin orantılı olması, temel haklara ve iltica hukukuna saygı göstermesi gerektiğini vurgulayan Jahnz, şunları dile getirdi:

"AB Komisyonu, ses topu adı verilen ekipmanın kullanıldığına yönelik haberlerden endişe duymaktadır. Görünüşe göre bu ekipman sınır geçişlerini caydırmak için kullanılıyor. AB Komisyonu, Yunanistan makamlarıyla irtibat halindedir. Kendilerinden bu konuda bilgi istedik."