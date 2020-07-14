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Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artmaya devam ediyor

AA |  14 Temmuz 2020 Salı - 11:51 | Son Güncelleme : 14 07 2020 - 11:51

Kazakistan, Ukrayna, Kırgızistan, Özbekistan, Ermenistan, Tacikistan ve Gürcistan'da yeni tip corona virüs (Kovid-19) vakaları ve ölümler artmaya devam ediyor.


Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19  vaka sayısı 1856 artarak 61 bin 755'e yükseldi. İyileşenlerin sayısı da 1721  artarak 35 bin 911'e ulaştı.
 
Bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle 375 kişinin hayatını kaybettiği  ülkede, 25 binden fazla hastanın tedavisi sürüyor.
 
Öte yandan Kazakistan Başbakanı Askar Mamin, 5 Temmuz'da uygulanan  sıkı karantinanın 2 Ağustos'a uzatıldığını açıkladı.
 
Temmuz başında vakaların artması üzerine, 2 haftalık karantina ilan  edilmişti.
 
Ukrayna'da ölü sayısı 1400'ü geçti
Ukrayna Sağlık Bakanı Maksim Stepanov, son 24 saatte Kovid-19 vaka  sayısının 638 artarak 54 bin 771'e, ölü sayısının ise 14 artışla 1412'ye  çıktığını kaydetti.
 
Stepanov, 651 kişinin iyileştiğini, sağlığına kavuşanların toplam  sayısının ise 27 bin 154'e ulaştığını aktardı.
 
Kovid-19 durumunun kötüleşmesi nedeniyle karantina uygulamasının 31  Temmuz'a kadara uzatıldığı Ukrayna'da, nisan ve mayısta 700'ün altında seyreden  günlük vaka sayısı, haziran sonuna doğru 1000'in üzerine çıkmış, ardından düşüşe  geçmişti.
 
Özbekistan'da günlük vaka sayısı 500'ü geçti
Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, dün akşamdan bu  yana ülkede vaka sayısının 512 artarak 13 bin 872'ye, Kovid-19 nedeniyle  ölenlerin sayısının 2 artarak 64'e çıktığı bildirildi.
 
Açıklamada, dün akşamdan itibaren iyileşerek taburcu edilenlerin  sayısının 178 artarak 8 bin 30'a yükseldiği kaydedildi.
 
Açıklamada, dün ülkede ilk defa günlük vaka sayısının 500'ü aştığı ve  594 yeni vaka tespit edildiği, bunun bugüne kadar saptanan en yüksek rakam olduğu  belirtildi.
 
Bugüne kadar 1 milyon 200 bin testin yapıldığı ülkede 75 bin kişi  gözetim altında tutuluyor, 5 bin 778 hastanın tedavisi sürüyor.
 
15 Haziran'da tedbirlerin gevşetilmesinin ardından günlük vaka  sayılarında belirgin ölçüde artış gözlemlenen ülkede, 10 Temmuz'dan itibaren  karantina tedbirleri yeniden sıkılaştırılmıştı.
 
Kırgızistan'da 421 yeni vaka
Kırgızistan Sağlık Bakanlığı Temsilcisi Aynura Akmatova, son 24 saatte  ülkede vaka sayısı 421 artarak 11 bin 538'e çıktığını açıkladı.
 
Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısının 2 artarak 149'a yükseldiğini  bildiren Akmatova, bugüne kadar 3 bin 569 hastanın iyileştiğini ve 7 binden fazla  kişinin tedavisinin devam ettiğini aktardı.
 
Akmatova, son 24 saatte zatürreden hayatını kaybedenlerin sayısının  ise 45 artarak 497'ye yükseldiğini kaydetti.
 
Ermenistan'da ölü sayısı 581 oldu
Ermenistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 339  kişide Kovid-19 tespit edildi, vaka sayısı 32 bin 490'a çıktı.
 
Kovid-19 nedeniyle 8 kişi daha yaşamını yitirdi ve ölü sayısı 581'e  yükseldi.
 
Bugüne kadar 136 bin 802 test yapılan ülkede, 20 bin 729 Kovid-19  hastası iyileşti.
 
Ermenistan'da 10 bin 996 hastanın tedavisi sürüyor.
 
Tacikistan'da hastaların yüzde 80'i iyileşti
Tacikistan Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya  göre, son 24 saatte iyileşenlerin sayısı 50 artarak 5 bin 278'e ulaştı. Böylece  ülkedeki Kovid-19 hastalarının yüzde 80'i iyileşti.
 
Açıklamaya göre, son 24 saatte ülkede vaka sayısı 44 artarak 6 bin  595'e çıktı.
 
Kovid-19 nedeniyle 55 kişinin öldüğü ülkede 1262 hastanın tedavisi  sürüyor.
 
Gürcistan'da günlük vaka sayıları 5'in altında seyrediyor
Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 4 kişinin daha  Kovid-19'a yakalandığı, vaka sayısının 1030'a çıktığı bildirildi.
 
Gürcistan'da bugüne kadar 870 Kovid-19 hastası iyileşti, 15 kişi  hayatını kaybetti. Ülkede 5 bin kişi karantinada, 219 kişi ise hastanelerde  gözetim altında tutuluyor.
 

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