Avrasya tüneline zam!

Avrasya Tüneli’ne 1 Şubat’tan itibaren yüzde 20.8 zam geleceği tahmin ediliyor. Sözleşme baz alınarak yapılan hesaplamalara göre, tünelden tek yön geçiş ücreti 43.98 TL olacak.

Avrasya Tüneli’nde, devlet ile işletmeci şirket arasında imzalanan sözleşme gereğince 1 Şubat’ta geçiş ücretleri artırılacak. Oran üzerinde çalışmalar büyük ölçüde tamamlandı. Habertürk gazetesinden Olcay Aydilek'in haberine göre geçiş ücretlerinin, yüzde 26 dolayında artması bekleniyor.

Buna göre halen otomobiller için 36 TL 40 kuruş olan ücret, 46 TL’ye yükselecek. 54 TL 70 kuruş olan minibüs geçiş ücretinin de 69 TL’ye çıkacağı hesaplanıyor. (Dolar kuru 7 TL 41 kuruş dikkate alınarak hesaplandı.)

Yeni tarife, 1 Şubat 2021 ile 31 Ocak 2022 tarihleri arasında uygulamada olacak.