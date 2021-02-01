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Avrasya Tüneli ücretlerine zam!

01 Şubat 2021 Pazartesi - 10:11 | Son Güncelleme : 01 02 2021 - 10:18

Avrasya Tüneli geçiş ücreti yüzde 26 zamla otomobiller için 46 liraya yükseldi. Minibüs geçiş ücreti de 69 liraya çıktı.


Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 26 zam yapıldı. Otomobiller için 36,4 lira olan ücret 46 liraya yükseldi. 54,7 lira olan minibüs geçiş ücreti de 69 liraya çıktı.
 
Zamlı ücretler bugünden itibaren geçerli olacak.

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