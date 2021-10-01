Avrasya Tüneli geçiş ücretleri hakkında flaş açıklama: Doğru hesaplandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü, Avrasya Tüneli geçişlerinde "hatalı döviz kuru nedeniyle 2020 yılı şubat-haziran döneminde otomobillerden fazla ücret alındığı" iddiasıyla ilgili olarak, "alınan ücretin sözleşmede yazıldığı üzere her yıl doğru şekilde hesaplandığını ve uygulandığını" açıkladı.

Genel Müdürlük, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, son günlerde medya organlarında yer alan "hatalı döviz kuru nedeniyle 2020 yılı şubat-haziran döneminde otomobillerden fazla ücret alındığı" haberi ve referans alınan Sayıştay denetçi görüşünden dolayı açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

Sayıştay denetçisinin raporunda, iddia edildiği gibi "Güncel geçiş ücretlerinin hesaplanmasında döviz kurunun hatalı belirlenmesi" gibi bir durumun söz konusu olmadığı belirtilen açıklamada, "Alınan ücret, sözleşmede yazıldığı üzere her yıl doğru şekilde hesaplanmakta ve uygulanmaktadır." ifadesi kullanıldı.

Avrasya Tüneli Projesi'nin 2008'de ilgili kanun uyarınca yap-işlet-devret modeli kapsamında ihale edildiği ve 2011'de Uygulama Sözleşmesi'nin imzalandığı bilgisi verilerek, tüm uygulamaların da anılan sözleşmelerin hükümlerine uygun olarak devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, her yıl ocak ayı içinde belirlenerek şubat ayı başında uygulamaya konulan yeni ücrete esas döviz kurunda hangi tarihin dikkate alınacağına dair sözleşme maddesi de yer aldı.

Buna göre, işletme yılının ocak ayının 2'inci günü için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nca yayınlanan Amerikan doları için döviz alış kurunun, söz konusu günün tatil gününe rastlaması durumunda ise bir önceki ayın en son çalışma gününün kurunun esas alınacağı belirtildi.