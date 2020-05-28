Edinilen bilgiye göre Avrasya Tüneli Avrupa'dan Asya'ya geçiş yönünde 07.30 sıralarında teknik arıza meydana geldi. Tünel geçişi trafiğe kapatılırken, uzun araç kuyrukları oluştu. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından arıza giderilerek, tünel tekrardan trafiğe açıldı. Tünelin açılmasıyla trafik normal akışına döndü.
- Haberler »
- Gündem Haberleri »
- Avrasya Tüneli Avrupa Anadolu geçişi 1 saat trafiğe kapatıldı
Avrasya Tüneli Avrupa Anadolu geçişi 1 saat trafiğe kapatıldı
DHA | 28 Mayıs 2020 Perşembe - 9:41 | Son Güncelleme : 28 05 2020 - 9:41