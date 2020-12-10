Avrasya Tüneli acil durum tatbikatı için trafiğe kapatıldı

Avrasya Tüneli, 'Acil Durum Tatbikatı' için her iki yönde trafiğe kapatıldı.

Avrasya Tüneli'nde bugün yapılan 'Acil Durum Tatbikatı' için tünel her iki yönde 00.01 ile 05.00 saatleri arasında trafiğe kapatıldı. Tünelin trafiğe kapatılması ile itfaiye ekiplerinin olası acil durumlarda Avrasya Tüneli'nden geçiş süresinin test edildiği bildirildi. Avrasya Tüneli'nin yarın gece de aynı saatlerde trafiğe kapalı olacağı açıklandı.

Avrasya Tüneli'nin girişinde bulunan tabelalara 'Avrasya Tüneli trafiğe kapalıdır' yazılarak tüneli kullanmak isteyen sürücüler uyarıldı. Konu ile ilgili yapılan açıklamada, 10 ve 11 Aralık 2020 tarihleri 00.01 - 05.00 saatleri arasında işletme kalite standartları kapsamında gerçekleştirilecek çalışmalar nedeniyle Avrasya Tüneli her iki yönde geçici olarak hizmet vermeyecektir denildi.