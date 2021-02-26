Avni Yıldırım maçı ne zaman 2021, hangi kanalda? Avni Yıldırım Canelo Alvarez maçı…

Avni Yıldırım maçı ne zaman 2021? sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Nefesler tutuldu, Türk boksör Avni Yıldırım ve Meksikalı Canelo Alvarez, Amerika'nın Miami kentindeki Hard Rock Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Peki, Avni Yıldırım maçı hangi kanalda? Avni Yıldırım Canelo Alvarez maçı saat kaçta?

Avni Yıldırım maçı ne zaman hangi kanalda? Avni Yıldırım Canelo Alvarez maçı saat kaçta? Avni Yıldırım Canelo Alvarez Hard Rock Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Pandemi önlemleri alınarak 65 bin seyirci kapasiteli stadyumda koltuk sayısının yüzde 20'si kadar boks sever karşılaşmayı yerinden takip edebilecek.

AVLİ YILDIRIM MAÇI NE ZAMAN HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA?

Dünya Süper Orta Sıklet unvan maçında Türk boksör Avni Yıldırım ve Meksikalı Canelo Alvarez, Amerika'nın Miami kentindeki Hard Rock Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

28 Şubat Pazar günü TSİ 03.00'te başlayacak gecenin Avni Yıldırım ile Canelo Alvarez'i karşı karşıya getirecek ana maçının ise TSİ 06.00 civarında başlaması bekleniyor.

54 müsabakada 1 mağlubiyeti bulunan WBC ve WBA kemerlerinin sahibi Canelo Alvarez, 21 karşılaşmada 2 kez yenilen boksörümüz Avni Yıldırım karşısında unvanını koruma mücadelesi verecek.

İki boksör müsabaka öncesi koronavirüs kontrollerinden geçti ve karşılaşmanın oynanacağı Hard Rock Stadyumu'nda yüz yüze geldi.

65 bin seyirci kapasiteli stadyumda pandemi önlemleri kapsamında koltuk sayısının yüzde 20'si kadar boks sever karşılaşmayı yerinden takip edebilecek.

Öte yandan Amerikan futbol takımı Miami Dolphins'in ev sahipliğini yaptığı stadyumdaki organizasyonda kulüp tarafından boksörlere takımın forması hediye edildi.