Avni Çakır kimdir? Avni Çakır Kastamonu Valisi oldu! Kastamonu Valisi Avni Çakır nereli, kaç yaşında, evli mi?

Avni Çakır kim, sorusu Kastamonu Valiliğine Mülkiye Başmüfettişi Avni Çakır’ın getirilmesinin ardından merak konusu oldu. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle dün 41 ilin valisi değişti, 17 ilin valisi Mülkiye Başmüfettişi oldu, 23 ilin valisi ise yeni illere atandı. 8 ilçenin kaymakamı da çeşitli illerde vali olarak görevlendirildi. Vali olarak atanan isimlerden biri de Avni Çakır oldu. Kastamonu Valiliğine Mülkiye Başmüfettişi Avni Çakır’ın atanmasının ardından, Kastamonulular yeni valiyi araştırmaya başladı. Peki, Avni Çakır kimdir, nereli ve kaç yaşındadır? Kastamonu Valisi Avni Çakır hakkında merak edilenler…Avni Çakır kim, sorusu Kastamonu Valiliğine Mülkiye Başmüfettişi Avni Çakır’ın getirilmesinin ardından merak konusu oldu. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle dün 41 ilin valisi değişti, 17 ilin valisi Mülkiye Başmüfettişi oldu, 23 ilin valisi ise yeni illere atandı. 8 ilçenin kaymakamı da çeşitli illerde vali olarak görevlendirildi. Vali olarak atanan isimlerden biri de Avni Çakır oldu. Kastamonu Valiliğine Mülkiye Başmüfettişi Avni Çakır’ın atanmasının ardından, Kastamonulular yeni valiyi araştırmaya başladı. Peki, Avni Çakır kimdir, nereli ve kaç yaşındadır? Kastamonu Valisi Avni Çakır hakkında merak edilenler…

Kastamonu Valisi Avni Çakır hakkında merak edilenler arttı. Kastamonu’da yaşayan ya da memleketi Kastamonu olan vatandaşlar arama motorlarına yöneldi, Kastamonu Valisi Avni Çakır kimdir ve nerelidir, sorularını sordu. Avni Çakır biyografisi…

Kastamonu Valisi Avni Çakır kimdir?

1968 yılında Aksaray'da doğdu. İlk orta ve lise tahsilini Aksaray'da tamamladı. 1989 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. 1990 yılında Tekirdağ Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği mesleğine başladı. Sırası ile Manisa/Selendi ve Bolu/Kıbrısçık ilçesinde Kaymakam Vekilliği, Sivas/Akıncılar, Kars/Akyaka ve Yozgat/Çayıralan ilçelerinde Kaymakamlık görevinde bulundu. 2002 yılında Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığında Mülkiye Müfettişi olarak göreve başladı. 2003 yılında Mülkiye Başmüfettişi oldu. 21 Haziran 2017 tarihli ve 30103 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2017/261 sayılı kararname ile atandığı Bakanlık I. Hukuk Müşavirliği görevine 28/06/2017 tarihinde başladı.

1992 yılında Kaymakam Adayı iken yabancı dil ve mesleki eğitim amacıyla 8 ay süreli İngiltere'de bulundu. 2010 yılında Mülkiye Başmüfettişi iken İçişleri Bakanlığınca 6 ay süre ile gönderildiği A.B.D.'de Northern Illinois University'de Kamu Yönetimi ve Liderlik konusunda eğitim aldı. Gerek Kaymakamlık gerekse Mülkiye Müfettişliği görevleri sırasında değişik konularda 20'den fazla hizmet içi eğitim çalışmasına katıldı.

Aynı zamanda Türk İdareciler Derneği Yönetim Kurulu üyesi olan Avni Çakır evli ve 2 çocuk babası olup iyi derecede İngilizce bilmektedir.