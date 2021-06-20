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Avni Burak Yenice hayatını kaybetti

20 Haziran 2021 Pazar - 15:17 | Son Güncelleme : 20 06 2021 - 15:17

Oyuncu ve seslendirme sanatçısı Avni Burak Yenice beyin damarının çatlaması nedeniyle hayatını kaybetti.


Genç oyuncunun ölüm haberini sosyal medya hesabından duyuran Muğla büyükşehir Başkanı Osman Gürün, "Kelimelerin anlamsız kaldığı, ne söylesek bu acıyı tarif edemeyeceğimiz bir durumdayız, çok üzgünüz. Büyükşehir ailemizin çok değerli Genel Sekreter Yardımcısı Osman Can Yenice kardeşimin oğlu Avni Burak Yenice’yi kaybettik." ifadelerini kullanarak duyurdu.
 

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