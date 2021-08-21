Koronavirüs vaka sayılarındaki artış nedeniyle Eylül ayında aşı olmayanlara bazı kısıtlamalar getiriliyor. Özellikle faaliyetlerde aşı olmayanlardan PCR testi istenecek. Sinema ve konser salonları için aşı kartı isteneceği de açıklandı. Pek çok kişi de AVM'lere girişte aşı kartı veya PCR testi istenip istenmediğini merak ediyor. Peki, AVM'ye girişte aşı kartı istenecek mi? AVM’lere girişte PCR testi zorunlu mu? İşte detaylar…

Türkiye, koronavirüs tedbirleri kapsamında 6 Eylül'den itibaren yeni bir aşamaya geçiyor. Kabine toplantısında alınan kararlar sonrasında İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelgeye göre, sadece konser ve sinema salonları için test istenecek. Eğitim sektöründe aşı olmayanlardan haftada iki kez PCR testi istenecek. Yine aşı olmayanlardan, uçak ve otobüs seyahatlari için 48 saat öncesinde PCR testi istenecek. Pek çok kişi de özellikle insan yoğunluğunun çok olduğu AVM’lerde de aşı kartı veya PCR testi istenip istenmeyeceğini merak ediyor.

AVM'YE GİRİŞTE AŞI KARTI ZORUNLU MU?

Ancak İçişleri Bakanlığının yayımladığı Genelgede, AVM'lerdeki sinema salonları için aşı veya PCR testi isteneceği belirtilmiş olmasına rağmen, AVM'lere girişlerde bir sınırlama yer almıyor. Dolaysıyla yeni bir karar olmadığı sürece AVM'lere girişte aşı olma zorunluluğu ve PCR testi yaptırma zorunluluğu olmayacak.