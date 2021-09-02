Sağlık Bakanı Fahrettin Koca AVM ve restoranlarda PCR testi gerekli olacak mı? sorusuna ''Böyle bir şey gündemimizde yok. Gündemimize almadık çünkü biz önümüzdeki günlerde daha fazla aşılama yapacağımıza inanıyoruz. Önümüzdeki dönemde salgın ülkemimizin gündeminden çıkacak. Aşılama dünyada en üst sıralardayız. Avrupa ülkelerinde bizden fazla aşı yapan Almanya dışında başta bir ülke yok. Aslında söylemeye çalıştım. Şu an hastane yükümüz, aşısı tamamlanmamış olan kişiler. Dolasıyla aşısızların salgını olmaya devam ediyor. Olay çok net. Onun için bizim için bir an önce aşılarımızı tamamlıyor olmamız lazım.'' cümleleriyle yanıt verdi.
- Haberler »
- Gündem Haberleri »
- AVM ve restoranlarda PCR testi gerekli olacak mı? Resmi açıklama geldi
AVM ve restoranlarda PCR testi gerekli olacak mı? Resmi açıklama geldi
02 Eylül 2021 Perşembe - 23:21 | Son Güncelleme : 02 09 2021 - 23:21