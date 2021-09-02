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AVM ve restoranlarda PCR testi gerekli olacak mı? Resmi açıklama geldi

02 Eylül 2021 Perşembe - 23:21 | Son Güncelleme : 02 09 2021 - 23:21

AVM ve restoranlara girişle ilgili son dakika gelişmesi. PCR testi şart olacak mı? Bilim Kurulu toplantısında alınan kararlar merak ediliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, MEB Başkanı Özer ve YÖK Başkanı Özvar gazetecilerin sorularını yanıtladı. Birçok vatandaş AVM ve restoranlarda PCR testi gerekli olacak mı? sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte PCR testi gerekli mi sorusunun yanıtı...


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca AVM ve restoranlarda PCR testi gerekli olacak mı? sorusuna ''Böyle bir şey gündemimizde yok. Gündemimize almadık çünkü biz önümüzdeki günlerde daha fazla aşılama yapacağımıza inanıyoruz. Önümüzdeki dönemde salgın ülkemimizin gündeminden çıkacak. Aşılama dünyada en üst sıralardayız. Avrupa ülkelerinde bizden fazla aşı yapan Almanya dışında başta bir ülke yok. Aslında söylemeye çalıştım. Şu an hastane yükümüz, aşısı tamamlanmamış olan kişiler. Dolasıyla aşısızların salgını olmaya devam ediyor. Olay çok net. Onun için bizim için bir an önce aşılarımızı tamamlıyor olmamız lazım.'' cümleleriyle yanıt verdi. 
 

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