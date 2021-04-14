AVM saatleri | AVM’ler bugün açık mı, kaça kadar açık, yasakta kaçta kapanıyor 2021? AVM çalışma saatleri…

Kabine kararlarının açıklanıp, İçişleri Bakanlığı’nın koronavirüs genelgesinin yayımlamasıyla AVM çalışma saatleri sorgulaması başladı. AVM'ler hafta sonu ve hafta içi illerin risk durumuna göre hizmet veriyor, düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli illerde AVM'lerin çalışma saatleri değişiklik gösteriyordu. AVM’ler kapatıldı mı? AVM’ler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? AVM çalışma saatleri…

Kabine toplantısı yeni tedbir kararların açıkladı. Ramazan ayının ilk 2 haftası geçerli olacak kısmi kapanmayı bugün başlıyor. Yeni kararlara göre hafta içi sokağa çıkma saatleri akşam 19.00 sabah 05.00 olarak güncellendi. 65 yaş üstü ve 18 yaş altının şehir içi toplu taşıma araçlarını kullanma sınırlaması yeniden getirildi. Sokağa çıkma saatlerinde zorunlu haller dışında şehirler arası seyahatlere izin verilmeyeceği bildirildi. Kafe, kıraathane, lokal, çay bahçesi, spor salonu, benzeri mekanlar faaliyetlerine bayram sonuna kadar ara verecek. Lokanta ve benzeri işletmeler ramazan boyunca sadece belirlenen saatlerde paket ve gel-al hizmetiyle çalışmalarını yürütecek. AVM’ler açık mı, kaça kadar açık, yasakta kaçta kapanıyor 2021? AVM çalışma saatleri…

AVM’LER KAPANDI MI?

Yeme içme hizmeti veren kafe, kıraathane, lokal, çay bahçesi, spor salonu, benzeri mekanlar faaliyetlerine bayram sonuna kadar ara verecek. Lokanta ve benzeri işletmeler ramazan boyunca sadece belirlenen saatlerde paket ve gel-al hizmetiyle çalışmalarını yürütecektir.



Kapalı alanlarda yapılan etkinliklerin tamamı bayram sonrasına kadar ertelenmiştir. Oteller sadece kendi müşteriyle sınırlandırılmış şekilde hizmet verecek. Uygulama, bugün (14 Nisan) akşam saati itibarıyla başlayacak. Akşam 19.00 sabah 05.00’e kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

AVM’ler açık olacak.

AVM ÇALIŞMA SAATLERİ

AVM çalışma saatlerinde değişiklik olmadı. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan normalleşme genelgesine göre AVM çalışma saatleri 10.00-18.00 saatleri arasında olacak.