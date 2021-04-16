16 Nisan 2021 Cuma
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.410 0.14 ALTIN 457,760 0.76
CANLI BORSA
TÜMÜ
  • Haberler »
  • Gündem Haberleri »
  • AVM saatleri 2021! İstanbul'da AVM'ler kaçta kapanıyor? Süre uzatıldı AVM açılış kapanış saatleri 2021

AVM saatleri 2021! İstanbul'da AVM'ler kaçta kapanıyor? Süre uzatıldı AVM açılış kapanış saatleri 2021

16 Nisan 2021 Cuma - 11:44 | Son Güncelleme : 16 04 2021 - 12:10

İstanbul'da AVM'ler saat kaçta kapanıyor? İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Avdagiç, İstanbul'da AVM ve cadde mağazalarının kapanış saatinin 17.00'dan 17.30'a uzatıldığını duyurdu.


Koronavirüs salgını nedeniyle alınan yeni kısıtlama kararlarının ardından AVM ve mağazaların kapanış saatleriyle ilgili İstanbul Ticaret Odası'ndan bir açıklama geldi. İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul Valimiz ile yapılan son görüşmede alınan bilgiye göre tüm mağaza ve dükkanların kapanma saati 17.30 olacaktır. Bu sayede mesai çıkışından sonra sokağa çıkış yasağı öncesi alışveriş için makul bir süre sağlanmıştır. Pandemiyi beraber yeneceğiz."

Avdagiç, bir önceki paylaşımında, "İstanbul Valimiz ile yaptığımız görüşmeler sonunda Valiliğimizin talepleri doğrultusunda; AVM ile cadde mağazalarının kapanma saati 17.00, semt dükkanlarının kapanma saatinin 17.30 olarak belirlenmiştir. Bu zor dönemde vakaları azaltmak için fedakarlık gerekiyor" demişti.

AVM'ler saat 10.00'da başlıyor, 17.00'de kapanıyor. İstanbul'da AVM ile cadde mağazalarının kapanma saati 17.00, semt dükkanlarının kapanma saatinin 17.30 olarak belirlenmiştir. 

 

ETİKETLER

AVM saatleri AVM saatleri çalışma saatleri İstanbul'da AVM'ler kaçta kapanıyor
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.