Koronavirüs önlemlerinde Türkiye yeni bir döneme geçti. Aşılama süreci devam ederken vaka sayılarının yeniden artması aşı olmayanlara karşı yeni önlemlerin alınmasına neden oldu. Türkiye'de 6 Eylül itibarıyla çeşitli toplu alanlara girmek isteyen aşısız vatandaşlardan negatif PCR testi istenecek. Peki, AVM PCR testi zorunlu mu? PCR testi nerelerde zorunlu? Negatif PCR testi zorunluluğu…

PCR testi zorunluluğu bugün başladı. 6 Eylül'den itibaren aşısızlara PCR testi zorunluluğu getirildi. Bu kapsamda; konser, sinema, tiyatroya girmek isteyenle özel araç hariç uçak, otobüs ve trenle yolculuk yapmak isteyen aşı olmamış vatandaşlardan azami 48 saat önce yapılmış negatif PCR testi istenecek. PCR testleri devlet ve üniversite hastanelerinde ücretsiz olarak yapılacak. Peki, AVM PCR testi zorunlu mu? Negatif PCR testi zorunluluğu hakkında merak edilenler…

AVM PCR TESTİ ZORUNLU MU, PCR TESTİ NERELERDE ZORUNLU?

6 Eylül 2021 Pazartesi gününden itibaren aşı olmayan kişilerin; konser, sinema ve tiyatro gibi vatandaşların toplu olarak bulunduğu faaliyetlere katılımında negatif sonuçlu PCR testi zorunluluğu getirilecek. Bu çerçevede işletmeciler/organizatörler tarafından etkinliklere girişte HES kodu üzerinden kişilerin aşılı/geçirilmiş hastalık (Covid-19 hastalığı sonrası bilimsel olarak bağışık kabul edilen süreye göre) veya azami 48 saat önce yapılmış negatif PCR testi sorgulaması yapılacak. AVM girişleri için ise PCR testi zorunluluğu yok.

ŞEHİRLER ARASI SEYAHATTE DE PCR TESTİ ZORUNLU

Aşısız veya hastalığı geçirmemiş kişilerin özel araç hariç uçak, otobüs, tren veya diğer toplu ulaşım araçlarıyla gerçekleştirecekleri şehirler arası seyahatler için de negatif sonuçlu PCR testi bulunacak.

6 Eylül 2021 Pazartesi gününden itibaren seyahat firmalarınca araca kabul aşamasında HES kodu üzerinden kişilerin aşılı/geçirilmiş hastalık (Covid-19 hastalığı sonrası bilimsel olarak bağışık kabul edilen süreye göre) veya azami 48 saat önce yapılmış negatif PCR testi sorgulaması yapılacak.

Aşı yaptırmamış, korona olmamış ve Negatif PCR testi elde etmemiş kişilerin seyahatine müsaade edilmeyecek.

Tren yolculuklarında 2 yaş altı bebek yolcular için ise HES kodu aranmayacak. 18 yaş altı yolcular HES kodu ile biletlerini alabilecek ve trenlerde HES kodu ile seyahat edebilecek.

Gar ve istasyon girişlerinde HES kodu kontrolü devam edecek. YHT kontrol noktaları ile trenlerde yapılacak kontrol esnasında gerekli belgeleri ibraz edemeyen yolcuların seyahatine izin verilmeyecek.

Trende tespiti halinde trenin durduğu ilk istasyonda trenden indirilecek ve bilet ücretleri iade edilmeyecek. Havalimanlarında Sağlık Bakanlığınca yapılan PCR testi uygulaması da devam edecek. İsteyen yolcular burada PCR testi yaptırabilecek

VALİLİKLER VE HIFZISIHHA KURULLARI ZORUNLULUK GETİREBİLECEK

Valilikler/kaymakamlıklarca illerinde/ilçelerinde kişilerin toplu olarak bulunduğu diğer etkinlikler veya faaliyetlerden faydalanacak hastalığı geçirmemiş veya aşısız kişiler için İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararlarıyla HES kodu üzerinden PCR test kontrolü zorunluluğu getirilebilecek. Salgın süreci ile birlikte mesafe kuralı doğrultusunda imtina edilen sarılma ve tokalaşma benzeri davranışların özellikle son dönemde toplum içerisinde yaygınlaştığı görülüyor. Kültürümüzün bir parçası olmakla birlikte salgınla mücadele sürecinde salgının yayılımını artıran tokalaşma/sarılma gibi faaliyetlerden bir müddet daha uzak durulmasının öneminin vatandaşlara hatırlatılmasına yönelik çalışmalar, vali ve kaymakamların koordinasyonunda sürdürülecek. Bu esaslar doğrultusunda Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27'nci ve 72'nci maddeleri uyarınca İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararları ivedilikle alınacak, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecek ve mağduriyete neden olunmayacak.