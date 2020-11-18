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AVM'lerde yeni dönem! Yasaklandı...

Alışveriş merkezi (AVM) içindeki kafe, restoran ve lokantalar da İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) genelgesi kapsamında, 10.00-20.00 saatlerinde sadece paket servis veya "gel­-al" şeklinde hizmet verecek.

AVM'lerde yeni dönem! Yasaklandı... İçişleri Bakanlığının, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde dün alınan kararlar doğrultusunda hazırladığı Kovid-19 ile mücadelede uygulanacak tedbirlere ilişkin yeni genelgede alışveriş merkezleri içindeki kafe ve restoranlara ilişkin kararlar da yer aldı.
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