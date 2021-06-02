AVM'ler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? AVM'ler pazar günleri açık mı? AVM açılış kapanış saatleri!

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri Genelgesi'ne göre, AVM'lerin çalışma saatleri belli oldu. 81 İl Valiliği'ne gönderilen genelgeye göre, AVM'ler ve AVM'lerdeki mağazaların çalışma saatleri yeniden düzenlendi. Peki, AVM'ler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? AVM'ler kaça kadar açık? AVM'ler pazar günleri açık mı? AVM açılış kapanış saatleri!

AVM'lerin haziran ayı normalleşme sürecinde çalışma saatleri pek çok kişi tarafından merak ediliyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri Genelgesi'nde AVM'lerin açılış ve kapanış saatleri yeniden düzenlendi. Peki, AVM'ler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? AVM'ler kaça kadar açık? AVM'ler pazar günleri açık mı? AVM açılış kapanış saatleri!

AVM'LER KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR? İŞTE AVM ÇALIŞMA SAATLERİ 2021

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri Genelgesi'ne göre Perakende ve hizmet sektöründeki giyim, tuhafiye, züccaciye, hırdavat, terzi, berber gibi dükkanlar, büro ve ofisler vb. işyerleri ile AVM’ler;

Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde içerisinde bulunduğu işkolu için belirlenen tüm salgınla mücadele tedbirlerine riayet etmek kaydıyla (Pazar günleri hariç) 07.00-21.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceklerdir.

AVM'LER PAZAR GÜNLERİ AÇIK MI?

Kademeli normalleşme döneminin ikinci etabında; Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri 22.00 - ­05.00 saatleri arasında; Pazar günleri ise Cumartesi günü saat 22.00’den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayacak ve Pazartesi günü saat 05.00’te tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Buna göre, sokağa çıkma yasağının uygulandığı pazar günleri AVM'ler kapalı olacak.