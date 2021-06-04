AVM’ler kaçta açılıyor, hafta sonu AVM’ler açık mı? ? AVM’ler kaça kadar açık, kaçta kapanıyor? İşte yeni normal sonrası AVM çalışma saatleri

AVM'ler hafta sonu açık mı, kapalı mı? Hafta sonu alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar 1 Haziran sonrası için alınan yeni normalleşme kararlarının ardından cumartesi ve pazar günü AVM’lerin açık olmadığını sorguluyor. İçişleri Bakanlığı'nın son genelgesinde merak edilen detaylar netleşti. Peki, AVM'ler cumartesi günü açık mı?

AVM'ler hafta sonu açık mı, cumartesi AVM’ler kapalı mı? AVM çalışma saatleri, Haziran ayı itibarı ile alınan normalleşme kararlarının arından merak ediliyor. İçişleri Bakanlığı tarafından genelge yayınlandı ve hafta içi / hafta sonu AVM'ler açık mı kapalı mı sorularına yanıt verildi. Peki, AVM'ler kaçta açılıyor, kaça kadar açık? Hafta sonu AVM’ler açık mı?

HAFTA SONU AVM’LER AÇIK MI?

Perakende ve hizmet sektöründeki giyim, tuhafiye, züccaciye, hırdavat, terzi, berber gibi dükkanlar, büro ve ofisler vb. iş yerleri ile AVM'ler; Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde içerisinde bulunduğu iş kolu için belirlenen tüm salgınla mücadele tedbirlerine riayet etmek kaydıyla (Pazar günleri hariç) 07.00 - 21.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceklerdir.

AVM'LERDE MÜŞTERİLERE YÖNELİK ALINACAK TEDBİRLER

AVM içerisinde COVID-19 kapsamında alınan kurallara uyulmalıdır.



Diğer müşteriler ve çalışanlar ile sosyal mesafe kurallarına (en az 1 metre, 3-4 adım) dikkat edilmelidir.



Tıbbi/bez maske kullanılmalıdır.



AVM içerisinde bulunan berber veya güzellik salonlarını kullanacak kişiler, “Berber, Kuaför ve Güzellik Salonlarında Alınması Gereken Önlemler” kapsamındaki kurallara uymalıdır.



İş yeri içinde mecbur kalmadıkça yüzeylere dokunulmamalıdır. Dokunulduğunda eller su ve sabunla yıkanmalı, su ve sabuna ulaşılamıyorsa el antiseptiği kullanılmalıdır.



Sık dokunulması mümkün olan yüzeylerin farkında olunmalı, buralara dokunmak gerekirse, sonrasında eller su ve sabunla yıkanmalı, su ve sabuna ulaşılamıyorsa el antiseptiği kullanılmalıdır.

AVM PERSONELLERİ İÇİN ALINACAK ÖNLEMLER

COVID-19 belirtileri gösteren (ateş, öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı gibi belirtileri olan), COVID-19 tanısı alan ya da COVID-19 temaslı olan personel izolasyon süresi boyunca çalıştırılmamalıdır.



Çalışan personel içerisinde ateş, öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı gibi belirtileri olanlara tıbbi maske takılarak izole edilmeli, ilgili sağlık birimine yönlendirilmelidir.

Personel vardiyalı çalıştırılarak çalışma ortamında aynı anda az sayıda personelin bulunması sağlanmalıdır.



Çalışan personelin tümünün kuralına uygun tıbbi maske takması, maske nemlendikçe ya da kirlendikçe değiştirmesi sağlanmalıdır. Yeni maske takılırken eller el antiseptiği ile temizlenmelidir.



Personelin dinlenme alanlarında en az 1 metrelik sosyal mesafenin korunması ve maske takılmasının sürdürülmesi sağlanmalıdır. AVM ve iş yerlerinde görev yapan personelin yemekleri kumanya şeklinde verilmeli, AVM yönetimi bunu organize etmelidir.



Yemekler toplu halde yenmemelidir. Yemek yerken ya da çay/kahve içilirken, maske çıkarılacağı için kişiler arası en az 1 metre sosyal mesafenin korunması sağlanmalıdır.



Çalışan personelin el hijyenine dikkat etmeleri sağlanmalıdır. El hijyenini sağlamak için, eller en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkanmalı, su ve sabunun olmadığı durumlarda el antiseptiği kullanılmalıdır. Antiseptik içeren sabun kullanmaya gerek yoktur, normal sabun yeterlidir.

AVM’de ve AVM’deki iş yerlerinde görünür yerlere COVID-19 önlemleri ile ilgiliafişler (el yıkama, maske kullanımı ve iş yeri içinde uyulması gereken kurallar)asılmalıdır. AVM ve iş yerlerinin girişinde, ayrıca AVM içerisinde uygun yerlerde elantiseptiği bulundurulmalıdır. AVM girişlerinde bulunan hava perdeleri çalışıyorsakapatılmalıdır. COVID-19 için AVM’lerin hiçbir yerinde dezenfektan püskürtme işlemi(dezenfektan tüneli vb uygulamalar) yapılmamalıdır. Dünyadaki sağlık otoriteleri(Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezi, Amerika Birleşik Devletleri Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezi) tarafından önerilmeyenbu işlem toksik etkileri nedeniyle insan sağlığına zararlı olabilir