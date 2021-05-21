AVM’ler hafta sonu açık mı, cumartesi pazar AVM’ler kapalı mı? AVM çalışma saatleri, kaçta kapanıyor, kaçta açılıyor?

Türkiye’de 1 Haziran’a kadar kademeli normalleşme süreci yaşanacak. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan "Kademeli Normalleşme Tedbirleri" başlıklı genelge sonrası en çok merak edilen konulardan biri de alışveriş merkezleri oldu. Vatandaşlar, alışveriş merkezlerinin hafta sonu açık olup olmadığını sorguluyor. Peki, hafta sonu AVM’ler açık mı, AVM’ler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte AVM çalışma saatleri…

Cumartesi Pazar AVM’ler açık mı, hafta sonu AVM’ler kapalı mı? İçişleri Bakanlığı geçtiğimiz günlerde valiliklere "Kademeli Normalleşme Tedbirleri" konulu genelge gönderdi. Buna göre Türkiye’de 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'ten 1 Haziran Salı günü saat 05.00'e kadar kademeli normalleşme dönemi tedbirleri uygulanacak. Tam kapanma döneminde faaliyetlerine ara verilen alışveriş merkezleri, kademeli normalleşme ile birlikte yeniden açılırken, vatandaşlar hafta sonu yasağında AVM’lerin durumunu sorguluyor. AVM'ler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık sorularına yanıt aranıyor.

AVM'ler hafta sonu açık mı?

·Alışveriş merkezleri (AVM) ise; hafta içi 10.00-20.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek olup, hafta sonları kapalı olacaktır.

Restoranlar

- Hafta içi günlerde 07.00-20.00 saatleri arasında gel-al ve paket servis, 20.00-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis,

- Hafta sonlarında ise 07.00-24.00 saatleri arasında sadece paket servis yapabilmeleri,

Diğer yerler

·17 Mayıs-1 Haziran arası kademeli normalleşme döneminde aşağıda sayılan işyerlerinin faaliyetlerine geçici olarak ara verilmesine devam edilecektir.

- Gazino, taverna, birahane, nargile salonu/kafeleri,

- Sinema salonları,

- Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler,

- İnternet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonları,

- Halı saha, yüzme havuzu, spor salonları,

- Hamam, sauna ve masaj salonları,

- Lunaparklar ve tematik parklar.

·Tam kapanma döneminde faaliyetlerine ara verilen perakende ve hizmet sektöründeki giyim, tuhafiye, züccaciye, hırdavat gibi dükkanlar ile büro ve ofisler vb. işyerleri hafta içi günlerde 07.00-20.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceklerdir.

·Marketlerde zorunlu temel ihtiyaçlar kapsamındaki ürünler dışındaki ürünlerin satışına tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan hafta sonlarında da izin verilmeyecektir.

·Pazaryerleri hafta içi günlerde 07.00-19.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek olup, hafta sonları ise pazaryerleri kurulmayacaktır.

·Online market ve yemek sipariş firmaları, hafta içi ve hafta sonu 07.00-24.00 saatleri arasında evlere/adrese servis şeklinde çalışabileceklerdir.

·Çay ocaklarının masa, sandalye/taburelerini kaldırmak ve sadece esnafa servis yapmak kaydıyla faaliyetlerine devam edebilmeleri,