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AVM'ler açılıyor mu? AVM'ler kaçta kapanıyor, kaçta açılıyor? AVM çalışma saatleri değişiyor mu? 17 Mayıs Pazartesi AVM açılış saatleri

AVM'ler açılıyor mu? AVM'ler kaçta kapanıyor, kaçta açılıyor? AVM çalışma saatleri değişiyor mu? 17 Mayıs Pazartesi AVM açılış saatleri