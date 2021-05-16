AVM'ler açılıyor mu? AVM'ler kaçta kapanıyor, kaçta açılıyor? AVM çalışma saatleri değişiyor mu? 17 Mayıs Pazartesi AVM açılış saatleri

Koronavirüs vaka sayısındaki hızlı artışın ardından yeni yasak ve tedbir kararları alındı. Ramazan’ın ilk gününde gerçekleştirilen Kabine toplantısında Ramazan ayı boyunca uygulanacak yasaklar getirildi. Tam kapanma ile birlikte uygulanan kısıtlamalar 17 Mayıs Pazartesi gününden itibaren kademeli olarak kaldırılıyor. AVM'lerin açılış ve kapanış saatleri de değişiyor.
AVM’ler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?
Alışveriş merkezlerinin (AVM), hafta içi 10.00-20.00 saatleri arasında faaliyet göstererecek.
AVM'ler hafta sonu açık mı?
İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre alışveriş merkezleri (AVM) hafta sonları kapalı olacak.