AVM’ler açık mı 19 Mayıs? Bugün 19 Mayıs Çarşamba AVM’ler kapalı mı, AVM’ler kaçta açılıyor, kapanıyor? AVM çalışma saatleri!

AVM’ler 19 Mayıs açık mı, kapalı mı? 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın resmi tatil olması vatandaşların nerelerin açık olduğunu sorgulamasına neden oldu. Açık olup olmadığı merak edilen yerlerden biri de AVM'ler oldu. Resmi tatilde alışveriş merkezlerine gitmek isteyenler arama motorlarına yöneldi. Peki, AVM'ler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

AVM’ler açık mı, 19 Mayıs Çarşamba AVM’ler kapalı mı? 19 Mayıs günü tatil yapan vatandaşlar alışveriş merkezlerinin açık olup olmadığını sorguluyor. Atatürk’ün Samsun’a çıkış günü olan ve ulusal bayram olarak kutlanan 19 Mayıs, resmi tatil olduğundan AVM'lerin durumu sorgulanıyor. AVM’ler saat kaçta açılıyor, kapanıyor? AVM çalışma saatleri!

19 MAYIS AVM'LER AÇIK MI, KAPALI MI?

İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan kademeli normalleşme genelgesine göre AVM'ler tekrar açıldı. Genelgeye göre de ?AVM çalışma saatleri ?yeniden düzenlendi. Normalleşme sürecinde manav, kasap, AVM, pazar yerleri gibi yerler sokağa çıkma yasağında belli saatlerde çalışacak.

Alışveriş merkezleri (AVM) ise; hafta içi 10.00-20.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek olup, hafta sonları kapalı olacak.

19 Mayıs günü AVM'ler açık olacak.

Hafta içi sokağa çıkma yasağı uygulamasına 1 Haziran'a kadar devam edilecek. Sokağa çıkma yasağı hafta içi (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma) günleri saat 21:00'den sabah 05:00'e kadar uygulanacak.

Kademeli normalleşme genelgesi kapsamında yapılan açıklamada bu süreçte hafta içi saat 21:00'dan itibaren sokağa çıkma yasağı uygulaması olacağı açıklanmıştı. 19 Mayıs (bugün sokağa çıkma yasağına ilişkin açıklama yapılmadı. Bugün sabah 05:00 akşam saat 21:00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanmayacak.