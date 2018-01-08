AVM, askeri noktalar ve ibadethaneleri hedeflediler!

Suriye ve Irak 'ta kökü kazınan kanlı terör örgütü IŞİD, Ürdün'de ortaya çıktı.

Ürdün, katil sürüsünün planladığı büyük bir saldırının önlendiğini resmen açıkladı. Amman yönetiminin açıklamasında istihbarat yetkililerinin operasyonunda 17 teröristin yakalandığı belirtildi.

Planlanan saldırıların hedefinde alışveriş merkezleri, askeri noktalar veya ibadet yerleri vardı.

Katil sürüsü, son olarak yayınladığı bir videoyla Filistin 'de Gazze Şeridi'ni yöneten Hamas 'a savaş ilan etmişti. Teröristler son aylarda Mısır 'ın çalkantılı bölgesi Sina Yarımadası'nda hayli aktif, ibadethaneleri hedef alan saldırılarda yüzlerce kişi öldü.

Irak ve Suriye 'de elinde tuttuğu toprakların neredeyse tamamını kaybeden terör örgütü, Haziran 2014'te Musul'da hilafet ilan etmişti.

Uluslararası koalisyon ve yerel güçlerin büyük çabalarıyla örgüt üç yılda Irak ve Suriye'de yenilgiye uğratıldı, 2017 sonbahara gelindiğinde mutlak zafer kazanıldı.

5 kıtada 30'u aşkın ülkede saldırı düzenleyen terör örgütü IŞİD, geçen yıl Kasım ayı başında ABD 'yi hedef almıştı. Özbek asıllı Seyfullah Saipov'un kullandığı araç, New York Manhattan'daki bisiklet yolunda yayaları ezmiş ve sekiz kişi yaşamını yitirmişti.

Filipinler, IŞİD, 2017 içinde İspanya İngiltere , ABD, Fransa Endonezya ve İran gibi ülkelerde saldırılar düzenledi. Sayıları 200'ü aşan saldırıların bazıları doğrudan örgüte üye teröristler tarafından yapıldı, bazılarında ise yerel militanlar kullanıldı.

Amerikan CNN International'ın Şubat 2017'de yaptığı derlemeye göre, beş kıtayı kana bulayan saldırılarda 2 binden fazla insan öldü. Irak ve Suriye'deki savaşta ölenlerin sayısı ise tam bilinmiyor. Örgütün katlettiği sivil veya askerlerin on binlerce olduğu tahmin ediliyor.